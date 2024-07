Il dock di Nintendo Switch 2 potrebbe essere davvero utile, stavolta

Continuiamo a parlare di Nintendo Switch 2 mentre la Casa di Kyoto si chiude in un religioso silenzio, il quale non impedisce ad alcune informazioni e indizi di trapelare per farci immaginare come potrebbe essere la nuova console. O almeno il suo dock che, in questo caso, avrebbe una funzione più utile che in passato.

L'ingegnoso dock di Nintendo Switch non ha infatti nessun processore e, di fatto, non è altro che un modo per connettere la console alla TV utilizzando le uscite video necessarie alla console ibrida per diventare fissa.

In ogni caso, quando la console è in modalità docked solitamente riesce a far girare un po' meglio i videogiochi, grazie alla possibilità di poter dissipare in parte il peso delle prestazioni dello schermo.

Tuttavia, il dock di Nintendo Switch 2 potrebbe dare un contributo ancora ulteriore alla causa delle prestazioni, stando a un recente report (tramite Wccftech).

Un analista esperto in tecnologia, Moore's Law Is Dead, ha parlato delle aspettative in termini di efficienza energetica di Nintendo Switch 2 e relative prestazioni attese, facendo un confronto in particolare con Steam Deck.

La console potrebbe essere progettata per aumentare la potenza rispetto a Switch originale, offrendo allo stesso tempo una migliore durata della batteria in modalità portatile. In questa modalità, la console funzionerà a 5 watt con una soluzione di raffreddamento senza ventola, mentre in modalità dock funzionerà tra 15 e 30 watt con una soluzione di raffreddamento adeguata per l'assorbimento di potenza aggiuntivo.

Per quanto riguarda le prestazioni, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere in grado di eseguire tutti i giochi che girano su Steam Deck, ma con alcune differenze. Un gioco che gira a 90 FPS su Steam Deck probabilmente girerà a circa 60 FPS su Switch 2, mentre un gioco che gira a 60 FPS sul sistema di Valve probabilmente girerà a 40, 45 FPS sulla console Nintendo, con il VRR che aiuterà nelle prestazioni.

Grazie alla GPU della console e al supporto NVIDIA DLSS, tuttavia, il sistema Nintendo probabilmente li farà girare a una risoluzione più elevata e probabilmente anche con un po' di ray tracing rispetto a Steam Deck.

Si parla sempre di più di Nintendo Switch 2 negli ultimi tempi, con anche delle presunte specifiche tecniche complete che sono apparse qualche giorno fa, dandoci un'idea di come sarà il nuovo hardware.

Il quadro generale che si sta delineando riguardo Switch 2 comincia ad avere dei punti fermi, come il fatto che potrebbe essere migliore di Xbox Series S in generale.