Nintendo Switch ha battuto il suo ultimo (?) record

Nintendo Switch è una console che non smette di sorprendere dopo anni dalla sua uscita e, oggi, la console ibrida ha ottenuto uno dei record più difficili da ottenere: superare Nintendo DS.

Ogni versione di Switch (che trovate su Amazon) è stata apprezzatissima dal pubblico, e non smette di vendere nonostante sia uscita nel 2017.

Quello del superamento di Nintendo DS era uno degli ultimi obiettivi rimasti, e la Casa di Kyoto è riuscita a superare letteralmente sé stessa almeno in uno territorio, prima di tutto il mondo.

Come riporta Nintendo Everything, Nintendo Switch è ora il sistema di gioco più venduto di sempre in Giappone.

Nintendo Switch ha venduto nel complesso 32.903.701 unità alla sua 377esima settimana sul mercato, contro le 32.864.129 di Nintendo DS registrate per quanto riguarda tutta la nazione.

Nintendo DS, attualmente la console Nintendo più venduta di sempre e che si è fermata a 154.02 milioni di console, è ancora il sistema più venduto a livello globale, ma Switch ci sta arrivando.

La console ibrida è infatti arrivata a 141.32 milioni di unità vendute allo scorso 31 marzo, e con questo ritmo potrebbe davvero arrivare alla soglia straordinaria di Nintendo DS.

La velocità con cui Switch sta continuando a vendere è infati impressionante, e gli ultimi dati diffusi dalla casa nipponica dimostra quanto la console sia stata d'impatto all'interno del mercato videoludico: qui potete trovare i dati.

Il tutto aspettando Nintendo Switch 2, ovviamente, che andrà a sfruttare la scia positiva generata dal suo predecessore e si ritroverà in un momento storico a dir poco positivo per la Grande N. Console di cui sappiamo ancora molto poco, quasi niente, se non per qualche indizio che emerge qua e là nel tempo.

Ultimamente anche da Paper Mario che, curiosamente, sembra abbia svelato dei dettagli su Nintendo Switch 2 all'interno del codice.