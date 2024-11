Quando annunciano Switch 2? Nintendo dà un indizio

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha confermato che l'annuncio della nuova console, provvisoriamente chiamata Switch 2, avverrà entro marzo 2025.

Di base al momento siamo a conoscenza del fatto che la console andrà oltre le specifiche di Switch OLED (che trovate su Amazon).

Alcune settimane fa vi ho personalmente segnalato un altro rumor, relativo ai presunti colori della console, ma dell'annuncio neanche l'ombra.

Ora, la nuova dichiarazione di Furukawa è arrivata durante la presentazione dell'ultimo rapporto finanziario dell'azienda, che non ha fornito nuovi dettagli sul successore di Switch (via Eurogamer).

Nonostante le aspettative di molti appassionati, Nintendo mantiene il riserbo sul suo prossimo hardware. L'azienda giapponese sembra voler evitare di distogliere l'attenzione dalle vendite natalizie dell'attuale Switch.

Secondo l'analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, è improbabile che l'annuncio avvenga prima di gennaio: «Non vorresti dirottare l'attenzione su una console futura nel bel mezzo della cruciale stagione dello shopping di fine anno».

Sebbene non ci siano dettagli ufficiali, alcuni sviluppatori stanno già lavorando apertamente a giochi per la nuova piattaforma. Titoli come Yooka-Replaylee e My Time At Evershine sono stati annunciati per il "futuro hardware Nintendo".

Inizialmente si ipotizzava un lancio di Switch 2 a fine 2024, ma i piani sembrano essere cambiati. Un report di agosto suggerisce che la nuova console non arriverà prima di aprile 2025.

Nel frattempo, Nintendo ha rivisto al ribasso le sue aspettative per le vendite totali di console e giochi Switch nell'attuale anno fiscale, probabilmente in vista della transizione verso la nuova generazione di hardware.

Del resto, Nintendo ha abbassato le aspettative di vendita per Switch nei prossimi mesi, consapevole che ormai tutti stanno solo aspettando Switch 2.

Vero anche che Nintendo ha cercato di offrire negli ultimi giorni vari annunci a sorpresa per ravvivare l'interesse, come la sorprendente sveglia da ben 100 euro.