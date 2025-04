Mettetevi l'anima in pace: Switch 2 non avrà Trofei

La tradizione Nintendo continua con la nuova Switch 2, mantenendo immutata la propria filosofia sui sistemi di ricompensa per i giocatori: nonostante le speculazioni e le richieste della community, l'azienda giapponese ha definitivamente chiarito la propria posizione riguardo agli achievement di sistema, un elemento ormai consolidato nelle console concorrenti.

Bill Trinen, vicepresidente dell'esperienza utente e di prodotto di Nintendo, ha risposto con un secco «No» quando interrogato sulla possibilità di introdurre un sistema di Achievement/Trofei nella prossima generazione della console ibrida.

La decisione di Nintendo di non implementare un sistema di achievement a livello di console rappresenta di certo una continuità con le scelte strategiche dell'azienda, che da sempre privilegia un'esperienza di gioco più incentrata sul divertimento, che non sull'ottenimento (e lo sfoggio) di obiettivi esterni.

Mentre PlayStation e Xbox hanno fatto degli achievement un elemento centrale dell'esperienza utente, Nintendo preferisce lasciare ai singoli sviluppatori la scelta di come premiare i progressi dei giocatori, mantenendo questi sistemi all'interno dei singoli titoli piuttosto che implementarli a livello di infrastruttura.

La conferma è arrivata ai microfoni di Polygon dopo la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 della scorsa settimana, evento durante il quale sono state svelate diverse novità riguardanti l'interfaccia utente e funzionalità come GameChat, ma nulla era stato specificato sul fronte achievement. Almeno fino alle dichiarazioni di Trinen, lapidarie e senza appello con il suo no.

Nonostante l'assenza di achievement a livello di sistema, Nintendo non ha completamente ignorato la richiesta di un meccanismo che permetta ai giocatori di tenere traccia dei propri progressi. L'azienda ha infatti annunciato che due titoli di punta per Switch 2 avranno il proprio sistema di achievement, sebbene con un approccio insolito: invece di integrarli nella console, saranno accessibili tramite un'applicazione mobile.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda: Breath of the Wild riceveranno entrambi un'edizione per Switch 2 (li trovate su Amazon) e saranno supportati da una nuova app chiamata Zelda Notes, che farà parte dell'applicazione Nintendo principale per dispositivi mobili. Questa soluzione ibrida rappresenta il compromesso di Nintendo tra la richiesta di sistemi di achievement e la volontà di mantenere l'esperienza sulla console priva di distrazioni.

L'app Zelda Notes conterrà liste di obiettivi specifici per entrambi i titoli, permettendo ai giocatori di monitorare statistiche come il numero di armi raccolte, i santuari completati e altre metriche di gioco. Oltre a questi achievement tradizionali, il sistema prevede anche l'assegnazione di medaglie per il raggiungimento di determinati traguardi in-game. In pratica, una versione alternativa dei Trofei/Achievement, delegata però al singolo gioco.

Una eccezione che potrebbe ripetersi anche su altri titoli, magari, ma non aspettatevi qualcosa di simile a pioggia su qualsiasi uscita di Switch 2, come invece accade su altre console. Completisti e platinatori, siete avvisati.