Nintendo Switch 2 ha frantumato ogni precedente record di vendite mensili in Giappone, stabilendo un nuovo standard per i lanci di console nel paese del Sol Levante.

VGC segnala infatti i dati raccolti dalla redazione di Famitsu che, attraverso la sua rete di oltre 3.000 negozi al dettaglio giapponesi, rivelano cifre che hanno sorpreso anche gli analisti più ottimisti del settore, confermando qualora ce ne fosse bisogno che Switch 2 è un autentico trionfo.

Le statistiche ufficiali parlano di 1.538.260 unità vendute nel primo mese di commercializzazione, una cifra che rappresenta il miglior debutto per qualsiasi console, almeno da quando Famitsu ha iniziato a raccogliere dati sistematici nel 1996.

Questo risultato assume ancora più rilevanza se si considera che, come sottolineato dall'esperto Dr. Serkan Toto di Katan Games, i numeri non includono le vendite dirette di Nintendo, suggerendo che il totale reale potrebbe essere significativamente superiore.

Il confronto con i predecessori Nintendo evidenzia la portata di questo successo: il Game Boy Advance, che fino ad ora deteneva il record interno dell'azienda di Kyoto, aveva raggiunto 1.367.433 unità nel suo mese di debutto, seguito dal Nintendo DS con 1.269.846 unità.

Ma è il paragone con l'originale Switch a rendere più chiaro l'impatto della nuova console: le vendite procedono a un ritmo tre volte superiore rispetto al modello precedente, che nel periodo corrispondente aveva venduto 556.633 unità.

La sfida ai colossi della concorrenza

A rendere anora più evidente la portata di questo traguardo va sottolineato che Switch 2 ha superato anche i numeri di PlayStation 2, che nel 2000 aveva conquistato il mercato giapponese con 1.134.862 unità vendute nel primo mese.

Si tratta ancora oggi di una cifra record per le console non prodotte da Nintendo vendute in Giappone, confermando dunque che il pubblico nipponico resta particolarmente legato all'ecosistema della casa di Kyoto.

Sul fronte globale, i numeri confermano la tendenza giapponese con risultati ancora più impressionanti: Nintendo ha annunciato che Switch 2 ha venduto 3,5 milioni di unità nei primi quattro giorni di disponibilità mondiale, stabilendo il record come console Nintendo dal lancio più veloce nella storia dell'azienda.

Un ritmo di vendite tre volte superiore al modello precedente

Le proiezioni per il primo anno di commercializzazione suggeriscono scenari particolarmente ambiziosi: se Switch 2 riuscisse a superare le 15 milioni di unità nei primi dodici mesi, batterebbe il record stabilito dall'originale Switch, consolidando ulteriormente la posizione dominante di Nintendo nel mercato delle console ibride.

Per contestualizzare questo obiettivo, vale la pena ricordare che PlayStation 4 e PlayStation 5, pur lanciati più tardi nell'anno, raggiunsero ciascuna circa 7,5 milioni di unità vendute, con PS5 penalizzata dalle difficoltà di approvvigionamento legate alla pandemia. Problemi con cui Switch 2 non deve fare i conti, considerando che le console continuano a essere rifornite a grandi velocità.

Il successo commerciale di Switch 2 si appoggia su una strategia di lancio ben organizzata, grazie non solo a edizioni migliorate di capolavori come Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma anche alla disponibilità di esclusive ambiziose come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, che non è ovviamente possibile giocare da nessun'altra parte.

Vale la pena di sottolineare che Mario Kart World è stato anche incluso scontato in uno speciale bundle console (che trovate su Amazon), mentre Donkey Kong Bananza si sta già dimostrando un trionfo a livello di vendite, grazie a una qualità ludica anche superiore alle aspettative.

La strategia dei bundle si è rivelata particolarmente vincente e non è un caso che proprio nelle scorse ore è stata annunciata una nuova variante che includerà Leggende Pokémon Z-A, l'attesissimo nuovo capitolo della serie Game Freak.

Non c'è certamente bisogno che vi spieghi l'importanza di Pokémon nel mercato videoludico: l'offerta potrebbe riuscire a spingere Switch 2 verso ulteriori record di vendita. Ma aggiungo che, evidentemente, il costo più elevato della console non ha rappresentato affatto un problema per gli appassionati, con grande soddisfazine di Nintendo.