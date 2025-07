Non sono passati neanche due mesi dal debutto ufficiale di Switch 2 sul mercato globale, ma la console Nintendo deve già fare i conti con i rincari di prezzo, per il momento solo all'interno dell'Arabia Saudita.

Come segnalato da NintendoSoup, l'annuncio è arrivato da AIC, distributore ufficiale delle console per il territorio, che segnala come gli aumenti si siano rivelati necessari a causa delle «condizioni di mercato globali», una frase che abbiamo purtroppo sentito spesso nel caso dei rincari.

I giocatori dell'Arabia Saudita avranno un rincaro corrispondente a circa 40 dollari americani, con il prezzo delle console che passa da SAR 1,999 (USD 533) a SAR 2,149 (USD 573): l'aumento di prezzo verrà applicato con effetto immediato proprio a partire da oggi 8 luglio 2025.

Un rincaro simile verrà applicato anche al bundle di Mario Kart World, rendendo dunque più complicato acquistare una console per chi abita in quel territorio e non ha avuto la fortuna di assicurarsela al lancio.

Fortunatamente per noi italiani, come vi anticipavo in apertura, al momento non sembrano esserci piani per rincari sul territorio europeo, con la console "liscia" che continuerà a essere proposta a 469,90€ (la trovate anche su Amazon).

In ogni caso, la notizia ci conferma che i rincari a cui abbiamo assistito su Xbox Series X|S e PS5 sembrano aver seguito anche le console Nintendo: una minaccia che, del resto, vi avevamo già anticipato a tempo debito.

Se siete interessati a Switch 2, posso solo consigliarvi di acquistarle il prima possibile. Di questi tempi, non possiamo mai essere sicuri di quello che accadrà in futuro.

In ogni caso, il tempismo di questa strategia di mercato è decisamente curioso: il presidente di Nintendo aveva ammesso che il prezzo elevato potrebbe ostacolare i giocatori più giovani, pur ribadendo che il costo è adeguato alle prestazioni offerte dalle console.