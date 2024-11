Nintendo perde un "pezzo" storico legato a Zelda

Il compositore Yasuaki Iwata ha lasciato Nintendo, come annunciato questa settimana sui social media.

Iwata ha contribuito alle colonne sonore di alcuni dei titoli più importanti dell'era Switch, tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Animal Crossing: New Horizons.

Nonostante la sua relativamente breve carriera in Nintendo, Iwata ha avuto un impatto significativo sulla musica di diversi giochi di punta dell'azienda.

Il suo debutto risale al 2013 con Super Mario 3D World, seguito da lavori su Mario Kart 8, ARMS, Super Smash Bros. Ultimate e Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Per Breath of the Wild, Iwata ha composto diverse tracce, inclusi i temi del Villaggio di Hateno e di Sidon. È sua anche la intro di apertura di Animal Crossing: New Horizons.

Iwata ha espresso gratitudine sui social a tutti coloro che lo hanno supportato negli anni.

Nel suo messaggio di addio, l'artista ha dichiarato: «Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno sostenuto nel corso degli anni, a coloro che hanno apprezzato il mio lavoro e a tutti quelli che hanno ascoltato la musica attraverso i progetti di cui ho fatto parte».

Il compositore ha rivelato di essere al lavoro su nuovi progetti dal momento della sua partenza da Nintendo, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue attuali occupazioni.

Iwata ha concluso il suo messaggio esprimendo la speranza di poter condividere presto alcuni dei suoi nuovi lavori con il pubblico, invitando i fan a seguire la sua carriera futura.

«Spero di avere l'opportunità di condividere alcuni di questi con voi nel prossimo futuro. Se ci sono persone che vorrebbero continuare a seguire il mio percorso, sarei davvero grato».

La partenza di Iwata segna la fine di un'era per la musica dei giochi Nintendo, lasciando i fan in attesa di scoprire quali nuove direzioni prenderà la sua carriera musicale.

