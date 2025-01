Nintendo festeggia il terzo anniversario di Leggende Pokémon Arceus con un regalo musicale

La giornata odierna è un appuntamento molto speciale per i più grandi fan di Pokémon: il 28 gennaio 2022 uscì infatti su Switch uno dei capitoli più ambiziosi mai sviluppati da Game Freak.

Ci riferiamo ovviamente a Leggende Pokémon Arceus, che oggi ha dunque ufficialmente compiuto 3 anni: uno spin-off che è stato particolarmente apprezzato dalla community (lo trovate scontato su Amazon), al punto da convincere il team di sviluppo a realizzare un nuovo capitolo ispirato alle origini di Kalos, regione di X/Y.

Ma anche Nintendo non ha dimenticato questo appuntamento importante, decidendo di fare a tutti i suoi utenti un appuntamento "orecchiabile", con un nuovo aggiornamento della sua applicazione mobile Nintendo Music.

Da adesso potete infatti ascoltare l'intera colonna sonora di Leggende Pokémon Arceus direttamente dai vostri dispositivi mobile: una raccolta che include oltre 100 brani e che vi terrà impegnati per poco più di 4 ore complessive.

L'applicazione stessa sottolinea che questo omaggio è stato pensato proprio per ricordare il terzo anniversario dall'uscita del gioco: anche la grande N riconosce dunque l'importanza di quello che è già diventato uno dei capitoli più amati di sempre.

Ricordiamo che Nintendo Music è un servizio molto simile ad applicazioni come Spotify, ma pensato appositamente per i videogiochi della casa di Kyoto: l'accesso è riservato esclusivamente agli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, ma non richiede alcun tipo di ulteriore costo aggiuntivo.

L'arrivo di questa colonna sonora ci riporterà dunque nostalgicamente nelle terre di Hisui, in attesa di scoprire quali novità ci ha riservato Game Freak con Leggende Pokémon Z-A, in uscita quest'anno ma ad oggi ancora avvolto nel mistero.

È plausibile supporre che potremo ufficialmente saperne di più solo durante il prossimo Pokémon Presents che, se i piani degli scorsi anni saranno confermati, si dovrebbe svolgere ancora una volta durante il Pokémon Day.