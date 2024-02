Nintendo eShop, saldi "Il divertimento continua" su oltre 3000 giochi: ecco i migliori

Nintendo eShop ha svelato una nuova imperdibile promozione per tutti i suoi utenti: da questo momento potete approfittare dei saldi "Il divertimento continua", con oltre 3000 videogiochi in offerta.

Tra questi sono inclusi non solo alcuni dei più grandi titoli di terze parti, ma anche esclusive di casa Nintendo come Kirby e la Terra Perduta, Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3 (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon), solo per citare alcune produzioni.

Grazie a questi nuovi sconti potrete acquistare alcuni dei giochi più apprezzati dagli utenti a piccoli prezzi: un'occasione imperdibile per chiunque voglia espandere il proprio catalogo digitale su Nintendo Switch.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo pensato di selezionare per voi i migliori giochi disponibili in offerta su Switch con questi nuovi sconti:

Saldi "Il divertimento continua": migliori offerte su Nintendo eShop

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Disney Dreamlight Valley a 29,99€ (anziché 39,99€)

a 29,99€ (anziché 39,99€) Donkey Kong Country: Tropical Freeze a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Dragon Ball Z: Kakarot Edizione Deluxe a 18,49€ (anziché 74,99€)

a 18,49€ (anziché 74,99€) EA Sports FC 24 a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Fae Farm a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Fire Emblem: Three Houses a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Football Manager 2024 Touch a 39,99€ (anziché 49,99€)

a 39,99€ (anziché 49,99€) GTA The Trilogy: The Definitive Edition a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Hades a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Just Dance 2024 Edition a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Kirby e la Terra Perduta a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 25,19€ (anziché 59,99€)

a 25,19€ (anziché 59,99€) Metro Redux a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Moonlighter a 2,49€ (anziché 24,99€)

a 2,49€ (anziché 24,99€) New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Paper Mario: The Origami King a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Persona 4 Golden a 11,99€ (anziché 19,99€)

a 11,99€ (anziché 19,99€) Persona 5 Royal a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Pokkén Tournament DX a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Saints Row: The Big Purple Package a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Sonic Frontiers a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Sonic Superstars a 35,99€ (anziché 59,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Splatoon 3 a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Mario Party a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) TMNT: Shredder's Revenge a 17,49€ (anziché 24,99€)

a 17,49€ (anziché 24,99€) Xenoblade Chronicles 3 a 39,99€ (anziché 59,99€)

Abbiamo dovuto limitare enormemente la nostra scelta, dato che i giochi in offerta sono davvero troppi per poterveli elencare tutti: il nostro consiglio è dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo, così potrete stare certi di non lasciarvi sfuggire nemmeno uno dei vostri prossimi videogiochi preferiti.

Avete poco più di una settimana di tempo per approfittare di queste occasioni: i saldi "Il divertimento continua" di Nintendo eShop resteranno disponibili fino al 25 febbraio 2024.