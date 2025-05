Nintendo svela le novità in arrivo con gli aggiornamenti gratis di Switch 2

La maggior parte degli aggiornamenti per i videogiochi Switch su Nintendo Switch 2 sarà disponibile a pagamento, ma fortunatamente la grande N ha già confermato che alcuni titoli riceveranno patch gratuite.

Questi aggiornamenti saranno tutti disponibili fin dal lancio della console, ovvero il 5 giugno: nelle scorse ore abbiamo finalmente potuto apprendere tutti i dettagli delle patch, che permetteranno di godere delle migliori versioni possibili dei giochi.

Di seguito trovate tutte le novità in arrivo per i giochi Switch già confermati, come segnalati alla seguente pagina ufficiale:

Aggiornamenti gratis dei giochi Switch su Switch 2: tutte le novità

ARMS - Risoluzione e frame rate migliorati (anche quando si gioca con 3 o più giocatori), supporto HDR

- Risoluzione e frame rate migliorati (anche quando si gioca con 3 o più giocatori), supporto HDR Big Brain Academy: Sfida tra menti - Supporto GameShare (fino a 4 giocatori in modalità party, GameChat)

- Supporto GameShare (fino a 4 giocatori in modalità party, GameChat) Captain Toad: Treasure Tracker - Risoluzione migliorata, supporto HDR, supporto GameShare (2 giocatori su tutti i livelli, GameChat)

- Risoluzione migliorata, supporto HDR, supporto GameShare (2 giocatori su tutti i livelli, GameChat) 51 Worldwide Classics - Supporto GameShare (4 giocatori per 34 giochi, GameChat)

- Supporto GameShare (4 giocatori per 34 giochi, GameChat) Laboratorio di videogiochi - Risoluzione migliorata, supporto ai controlli mouse per Joy-Con 2

- Risoluzione migliorata, supporto ai controlli mouse per Joy-Con 2 New Super Mario Bros. U Deluxe - Risoluzione migliorata

- Risoluzione migliorata Pokémon Scarlatto & Violetto - Risoluzione e frame rate migliorati

- Risoluzione e frame rate migliorati Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Risoluzione e frame rate migliorati, supporto HDR (solo per Bowser's Fury), supporto GameShare (fino a 4 giocatori su Super Mario 3D World, 2 giocatori su Bowser's Fury, GameChat)

- Risoluzione e frame rate migliorati, supporto HDR (solo per Bowser's Fury), supporto GameShare (fino a 4 giocatori su Super Mario 3D World, 2 giocatori su Bowser's Fury, GameChat) Super Mario Odyssey - Risoluzione migliorata, supporto HDR, supporto GameShare (2 giocatori, GameChat)

- Risoluzione migliorata, supporto HDR, supporto GameShare (2 giocatori, GameChat) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Risoluzione migliorata, supporto HDR

- Risoluzione migliorata, supporto HDR The Legend of Zelda: Link's Awakening - Risoluzione migliorata, supporto HDR

Nella maggior parte dei casi troviamo dunque miglioramenti per la risoluzione e il frame rate, fattori che potrebbero diventare decisivi per Pokémon Scarlatto e Violetto, dato che la scarsa ottimizzazione dal punto di vista tecnico è stata spesso oggetto di critiche (potete recuperarli su Amazon).

Tuttavia, segnaliamo che in diversi casi sarà possibile godere di un supporto all'HDR in modalità portatile o con TV compatibili, oltre che utilizzare il GameShare a vostro vantaggio.

Particolarmente interessante il fatto che in Laboratorio di videogiochi si potrà utilizzare la funzionalità mouse dei nuovi Joy-Con: un piccolo dettaglio che potrebbe fare da apripista per ulteriori aggiornamenti futuri.