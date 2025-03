Nintendo conferma l'arrivo di giochi migliorati su Switch 2

Pare che Nintendo Switch 2 seguirà l'esempio di PS5 e Xbox Series X|S, proponendo versioni migliorate di videogiochi già rilasciati sulle attuali console ibride, ma in grado di sfruttare al meglio l'hardware delle nuove console.

Nella scorsa giornata abbiamo infatti assistito al nuovo Nintendo Direct: uno degli annunci più interessanti era dedicato alle schede di gioco virtuali, che promettono di rivoluzionare il modo in cui giocheremo con i titoli acquistati in via digitale.

Tuttavia, VGC ci segnala che nella pagina ufficiale dedicata a questa nuova funzionalità è apparsa una dicitura molto interessante, relativa alle limitazioni di questa modalità e che conferma l'esistenza di videogiochi "Nintendo Switch 2 Edition":

«I sistemi compatibili devono essere collegati a un Nintendo Account per utilizzare le cartucce di gioco virtuali. I giochi esclusivi per Nintendo Switch 2 e i giochi Nintendo Switch 2 Edition possono essere caricati solo su un sistema Nintendo Switch 2».

Virtual Game Cards page from Nintendo Also makes a mention of "Nintendo Switch 2 Edition games" in the fine print www.nintendo.com/us/gaming-sy... — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-03-27T17:10:02.954Z

Questa distinzione tra "giochi esclusivi" e "giochi in edizione Switch 2" ci conferma l'esistenza di versioni potenziate di titoli già disponibili per l'attuale console: del resto, sappiamo già che Switch 2 sarà retrocompatibile e in grado di far girare i titoli già esistenti sulle attuali console ibride.

Di conseguenza, le Switch 2 Edition dovrebbero essere vere e proprie riedizioni ottimizzate: significa che potremmo vedere versioni ottimizzate anche per diversi giochi presentati per le prime Nintendo Switch, come Leggende Pokémon Z-A (che potete prenotare su Amazon) o Metroid Prime 4, tanto per fare i nomi più interessanti.

Attualmente non è chiaro se si tratterà di semplici upgrade gratuiti o se verranno proposte soluzioni a pagamento per accedere ai miglioramenti pensati per Switch 2: probabilmente dovremo attendere il Nintendo Direct dedicato per saperne di più su questa funzionalità.

Nel frattempo, se vi siete persi l'ultima presentazione dedicata ai giochi Nintendo Switch, vi lasciamo al nostro recap con tutti gli annunci e i trailer.