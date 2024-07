Nintendo cancella la vittoria ai campionati di Splatoon 3 per comportamenti razzisti

Nintendo ha sempre sottolineato di avere regole molto ferree per la sua community e di volere che l'ambiente online intorno ai suoi giochi rimanga sicuro e accogliente per tutti.

A quanto pare, non si tratta solo di parole, dal momento che la compagnia ha fatto sapere di aver deciso di annullare la vittoria del team Jackpot ai recenti Mondiali di Splatoon 3. Il motivo? Alcuni membri della squadra si sono resi protagonisti di comportamenti e battute razzisti che hanno pertanto violato le linee guide imposte da Nintendo.

Sebbene Nintendo non abbia specificato nella nota ufficiale che ha diffuso la natura esatta delle violazioni, la decisione segue la recente documentazione di commenti razzisti da parte di membri del team Jackpot, che avrebbero utilizzato linguaggio e battute razziste in diverse occasioni, come segnalato anche sul forum ResetEra.

In particolare, sarebbero soprattutto i giocatori Madness e Leafi ad aver dato vita a questi comportamenti.

La notizia è arrivata attraverso l'account ufficiale di Nintendo su Twitter per i campionati competitivi, dove la compagnia ha scritto quanto vi traduciamo:

«È arrivato alla nostra attenzione che alcuni membri del team Jackpot, squadra che di recente ha vinto la Splatoon 3 World Championship, si sono comportati in un modo che non è in linea con le nostre linee per la community mentre giocavano Splatoon 3. Pertanto, la vittoria del Team Jackpot sarà considerata revocata e il team non riceverà i trofei associati all'evento. In aggiunta, il banner Splashtag in-game che celebra la loro vittoria sarà aggiustato con un aggiornamento software in arrivo. A Nintendo importa fortemente dei nostri giocatori e della nostra community e ci prendiamo la responsabilità di portare avanti seriamente le nostre linee guida».

Splatoon 3 è disponibile su Nintendo Switch. Il gioco è uno sparatutto multiplayer online basato sull'uso del colore e della vernice, con la quale bisogna colpire e colorare gli avversari.

L'ambiente di gioco è sempre stato curato in modo particolare dalla casa di Kyoto, al punto che non sono previsti mezzi di comunicazione che permettano interazioni negative in-game. L'idea è sempre stata quella di uno spazio di gioco accogliente per tutti e Nintendo con la sua decisione odierna ha sottolineato in modo importante questo aspetto.