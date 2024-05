Nintendo acquisisce un team di sviluppo da Embracer, in vista di Switch 2

Sembra che la "fuga" di team di sviluppo da Embracer Group non sia ancora terminata, e questa volta ad approfittarne è stata Nintendo con un'acquisizione a sorpresa.

La casa di Kyoto ha infatti svelato di aver acquisito Shiver Entertainment, team di sviluppo con sede a Miami specializzato nel porting di giochi tripla-A su Switch.

Advertisement

Sebbene abbia realizzato anche giochi come Scribblenauts Showdown, il team è stato recentemente responsabile delle versioni Switch di Mortal Kombat 1 e di Hogwarts Legacy (lo trovate scontato su Amazon).

Nel comunicato ufficiale, che potete recuperare voi stessi al seguente indirizzo, Nintendo conferma che acquisirà il 100% di Shiver Entertainment e che non ha cambierà il suo modus operandi, lasciando che continui a prendere in carico porting «per piattaforme multiple, Nintendo Switch inclusa».

Secondo quanto dichiarato dall'analista Hideki Yasuda di Toyo Securities (via Bloomberg), questa mossa dovrebbe dunque servire per supportare maggiormente gli sviluppatori di terze parti per il porting dei loro videogiochi su Switch 2, ma noi aggiungiamo che potrebbe servire allo stesso tempo a dar man forte per potenziali conversioni per le attuali console ibride.

Yasuda sottolinea che Shiver Entertainment ha fatto uno splendido lavoro con la versione Switch di Hogwarts Legacy, anche se ovviamente è stato necessario qualche sacrificio: potrebbe essere stato proprio questo il porting che avrebbe convinto Nintendo a fare un investimento importante.

Al momento non sono state svelate le cifre ufficiali dell'affare, che diventerà ufficiale solo nelle prossime giornate: come spesso accade con queste operazioni di mercato, è infatti necessaria un po' di pazienza per portare a termine tutte le attività necessarie per portare a termine l'acquisizione.

Ricordiamo che Embracer Group aveva recentemente annunciato l'intenzione di separarsi in tre entità distinte: ciò aveva fatto pensare che le cessioni individuali fossero terminate, ma evidentemente c'era ancora spazio per un altro affare con Nintendo.