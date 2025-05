I Ninja Theory mostrano una "foto" del loro prossimo gioco

Un semplice post pubblicato sui social è bastato a riaccendere l'entusiasmo attorno a Ninja Theory.

Lo studio britannico, celebre per opere come Hellblade: Senua's Sacrifice (che trovate su Amazon), Senua’s Saga: Hellblade II e Enslaved: Odyssey to the West, ha condiviso un’immagine sfocata accompagnata da un messaggio celebrativo sul lavoro di squadra.

Nessun annuncio diretto, ma quanto basta per far partire speculazioni a non finire tra gli appassionati.

Il dettaglio che ha colpito maggiormente è la palette di colori della foto, che ricorda molto da vicino le atmosfere di Enslaved.

Questo ha spinto molti a ipotizzare un clamoroso ritorno di Monkey e Trip con un sequel che, pur non essendo mai stato confermato, è da tempo in cima alla lista dei desideri di una parte della community.

Allo stesso tempo, però, non manca chi sospetta che Ninja Theory stia lavorando a qualcosa di completamente nuovo, coerente con la sua inclinazione a sperimentare e sorprendere.

C’è anche chi punta su Hellblade 3, ipotesi plausibile vista la qualità e il successo del secondo capitolo. Tuttavia, considerando i tempi di sviluppo piuttosto lunghi tipici del team, un annuncio così ravvicinato rispetto al lancio di Senua’s Saga potrebbe essere prematuro.

Restano dubbi anche su Project Mara, misterioso titolo annunciato anni fa e mai concretamente mostrato. Tuttavia, il tono visivo dell’immagine pubblicata non sembra coincidere con l’estetica cupa e minimalista che era stata associata a quel progetto, rendendo questa opzione meno probabile.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti anche le voci su un possibile arrivo di Hellblade 2 su PlayStation 5, magari in una versione potenziata per PS5 Pro (qui la recensione della versione Xbox). E se Ninja Theory ha imparato a giocare con l’aspettativa dei fan, stavolta sembra aver acceso la miccia con astuzia.

Non sappiamo ancora cosa bolle in pentola, ma viste le premesse, l’attesa sarà sicuramente carica di curiosità e – si spera – ben ripagata.