Ninja Gaiden 4 esiste per merito di Phil Spencer: sarà un first-party Xbox

La grande sorpresa di Xbox Developer Direct 2025 è stata indubbiamente la notizia dell'annuncio di Ninja Gaiden 4, nuovo capitolo della leggendaria saga action con Ryu Hayabusa.

Questo nuovo capitolo verrà sviluppato da PlatinumGames, con il supporto di Team Ninja, Koei Tecmo e della stessa Xbox, che ha scelto di finanziare il progetto e assicurandosene i diritti di pubblicazione.

A confermarlo è stato Aaron Greenberg, vice presidente della divisione marketing di Xbox, che sul suo profilo X svela che Ninja Gaiden 4 sarà un titolo first-party pubblicato direttamente da Xbox Game Studios.

Ed è anche per questo motivo che il quarto capitolo della saga sarà disponibile su Xbox Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon) fin dal day-one: ma com'è stato possibile un accordo del genere con una delle IP giapponesi più amate e di lunga data?

La risposta arriva in un articolo a tema pubblicato su Xbox Wire, che conferma come Ninja Gaiden 4 di fatto non sarebbe mai stato possibile senza l'intervento diretto di Phil Spencer.

Il capo della divisione gaming di Microsoft ha infatti intrapreso alcuni viaggi in Giappone per chiacchierare con diversi partner, avendo l'occasione di incontrare i rispettivi rappresentanti di Team Ninja, Koei Tecmo e PlatinumGames.

Il team di sviluppo voleva riportare in vita il brand con un nuovo capitolo, con Koei Tecmo che ha individuato in PlatinumGames il partner ideale per lo sviluppo: il tutto con il supporto e la "benedizione" di Phil Spencer, che ha ascoltato attentamente le loro richieste e deciso di supportare finanziariamente il progetto.

Possiamo dunque considerare Ninja Gaiden 4 a tutti gli effetti un nuovo gioco Xbox che, seguendo ormai le direttive più recenti, sarà allo stesso tempo un multipiattaforma disponibile anche su PS5 e PC.

Ma durante l'evento Xbox Developer Direct 2025 abbiamo assistito anche all'annuncio di Ninja Gaiden 2 Black, già disponibile su Xbox Game Pass: un videoconfronto ci mostra tutte le differenze rispetto al capitolo originale.