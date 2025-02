Ninja Gaiden 2 Black si aggiorna con le feature più richieste: ecco le novità

Ninja Gaiden 2 Black si è appena aggiornato ancora una volta, con una patch che ha introdotto alcune delle novità più richieste dalla community fin dal lancio e altre interessanti novità, soprattutto in termini di bilanciamento.

L'edizione rimasterizzata del secondo capitolo di Ryu Hayabusa, giocabile gratis fin dal day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) rappresenta con buona probabilità l'esperienza definitiva per riscoprire un hack-and-slash in grado di mettere a dura prova le vostre capacità — e la vostra pazienza.

Team Ninja ha dimostrato di saper accogliere anche le richieste della community: vi avevamo infatti raccontato che una delle feature più desiderate fosse il New Game+, introdotto ufficialmente con il nuovo update disponibile da ora.

Come segnalato infatti sul sito ufficiale, adesso i fan avranno la possibilità di attivare questa modalità in una difficoltà già completata in precedenza: ciò vi permetterà di mantenere tutte le armi e i Ninpo sbloccati nel corso della vostra avventura, anche se verranno resettate al livello 1.

Ninja Gaiden 2 Black ha anche introdotto la Photo Mode, così da poter scattare screenshot spettacolari, e la possibilità di nascondere l'arma da proiettili quando posizionata sulla schiena: basterà attivare l'apposita opzione dal menù per poterla vedere solo quando è effettivamente in uso.

Ma la nuova patch implementa anche novità legate al bilanciamento: non solo viene infatti segnalato che alcune mosse di Ayane sono state potenziate, ma troveremo nerf e buff anche per i nemici da sconfiggere.

Nello specifico, è stata diminuita la salute dei nemici che spawnano nei capitoli 8 e 11, ma in compenso ne è stato aumentato il numero per i capitoli 13 e 14 che, di conseguenza, saranno più impegnativi da portare a termine.

Sono stati implementati anche numerosi bug fix per migliorare l'esperienza di gioco: potete già scaricare l'aggiornamento di Ninja Gaiden 2 Black sulle vostre piattaforme preferite da adesso.

Ricordiamo che Ryu Hayabusa tornerà con il quarto capitolo della saga, che avrà un livello di difficoltà molto simile a quanto visto in Ninja Gaiden 2.