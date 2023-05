NieR: Automata per Switch al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, venerdì 5 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa a NieR:Automata The End of YoRHa Edition per Nintendo Switch, che solitamente viene proposto a 39,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 28,59€, con uno sconto del 29%, ovvero il prezzo più basso di sempre. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

NieR: Automata The End of YoRHa Edition è l'edizione esclusiva per Nintendo Switch del pluripremiato GdR d'azione postapocalittico NieR: Automata, che ha conquistato il cuore dei videogiocatori in tutto il mondo grazie alla sua coinvolgente storia, l'emozionante gameplay e la sua atmosfera unica.

In NieR: Automata The End of YoRHa Edition, vestirrete i panni di 2B, un membro della nuova forza militare androide YoRHa, e vi unirete alla resistenza androide per riconquistare la Terra in un ambiente post-apocalittico.

Questa edizione speciale per Nintendo Switch include tre tipi di colosseo per sfidare i vostri limiti e dimostrare le vostre abilità in combattimento. Inoltre, come ricompensa, potrai ottenere tre tipi di completi basati sui personaggi di NieR Replicant, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco e il legame tra i due titoli.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Nier Automata sbarca su Switch con una conversione degna di questo nome, non del tutto immune da critiche ma decisamente sopra la media delle operazioni di questo tipo. Il classico di Yoko Taro non perde nulla di ciò che lo ha reso tale, dalla brillante narrativa ai finali multipli, passando per un sistema di combattimento eccelso che non risente più di tanto del taglio dai 60 ai 30 fps, grazie anche alla stabilità del nuovo cap".

