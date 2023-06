New Pokémon Snap in sconto! Risparmi il 16%!

Siete dei fan di Pokémon in cerca della prossima grande avventura nel vostro mondo preferito dei mostri tascabili? Allora abbiamo buone notizie per voi! New Pokémon Snap, gioco ispirato al classico Pokémon Snap del 1999, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Infatti, potete portarvi a casa New Pokémon Snap a soli 41,90€, rispetto ai 49,98€ di listino, con uno sconto del 16%.

Sviluppato da Bandai Namco Studios, New Pokémon Snap è un gioco tutto nuovo ispirato a Pokémon Snap, originariamente uscito per Nintendo 64 nel 1999.

Nel titolo, avrete l'opportunità di esplorare varie isole nella regione di Lentil e fotografare i Pokémon nei loro habitat naturali, tra cui fitte giungle e sconfinati deserti, creando così il vostro Fotodex Pokémon personale. New Pokémon Snap offre una nuova prospettiva sulla natura dei Pokémon, mostrando per la prima volta come si comportano in natura.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che "New Pokémon Snap è un puzzle game appagante, divertente e rilassante in una maniera unica: dopotutto, c’è un motivo se un titolo in cui devi fare solo delle foto è diventato uno degli spin-off più apprezzati dei videogiochi Pokémon".

