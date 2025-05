Netflix non si è dimenticata dei videogiochi, più o meno

Netflix si prepara a cambiare volto. A partire dal 19 maggio 2025, il colosso dello streaming inizierà il rollout globale di un nuovo layout per la sua app su smart TV.

Definito come una “TV experience potenziata”, questi mira a semplificare la navigazione e migliorare la scoperta di contenuti, con una grande novità: una scheda dedicata interamente ai videogiochi.

Secondo quanto riportato da GameSpot, il nuovo layout sarà caratterizzato da una barra superiore con scorciatoie visive per le sezioni principali: Ricerca, Serie, Film, Giochi e Il Mio Netflix.

L’obiettivo è rendere la navigazione più rapida e reattiva, riducendo quella che la piattaforma stessa definisce come “decision fatigue”, ovvero l'affaticamento provocato da troppe scelte.

La schermata iniziale sarà dinamica e mostrerà i contenuti consigliati in tempo reale, in base alla cronologia di visione e alle preferenze personali degli utenti.

Inoltre, ogni titolo verrà accompagnato da informazioni più dettagliate: sinossi della storia, durata, premi vinti, presenza nelle classifiche Top 10 e cast principale.

L’aggiunta più significativa è senza dubbio la nuova scheda “Giochi”. Questa sezione darà maggiore visibilità all’offerta videoludica di Netflix, un settore su cui l’azienda ha investito con decisione negli ultimi anni.

Sebbene i progetti di tripla A siano stati messi in pausa, il catalogo continua ad espandersi con titoli di successo provenienti dal mondo mobile e indie, come Dead Cells (che trovate anche su Amazon), Grand Theft Auto: San Andreas, Hades, Sonic Mania Plus, Street Fighter IV: Champion Edition e Rainbow Six: SMOL.

I giochi Netflix possono essere scaricati e giocati su dispositivi mobili oppure avviati tramite streaming via cloud. Questa doppia modalità d’accesso rappresenta una scommessa a lungo termine per l’azienda, che ha dichiarato di avere piani ambiziosi nel settore gaming, pur riconoscendo che ci vorrà tempo per raccoglierne i frutti.

Con questo aggiornamento, Netflix continua a trasformarsi da semplice piattaforma di contenuti video a vero e proprio ecosistema di intrattenimento interattivo.

Il nuovo layout vuole facilitare l’accesso non solo a film e serie TV, ma anche a contenuti ludici, rafforzando il posizionamento dell’azienda nel competitivo mondo del gaming. Sperando ci riesca, ovviamente, visto che si parlava di imitare nientemeno che Wii.