Netflix annuncia un'altra serie animata dedicata a un videogioco

Dopo il successo di Arcane, The Witcher e Devil May Cry, Netflix punta ancora una volta sul mondo dei videogiochi per ampliare il proprio catalogo di adattamenti.

A quanto pare, infatti, è in pre-produzione una serie animata ispirata a Clash of Clans, l’acclamato titolo di strategia in tempo reale di Supercell (di cui trovate varie chicche su Amazon).

A guidare il progetto sarà Fletcher Moules, già regista dei celebri video animati del gioco, affiancato dallo sceneggiatore Rob Weiner, noto per le sue collaborazioni in Futurama, 30 Rock e Arrested Development.

Le animazioni verranno curate da ICON Creative Studio, il team dietro Young Jedi Adventures e WondLa di Apple TV+, pronti a portare sullo schermo epiche battaglie e l’iconico “mustacchio barbaro” che da anni conquista milioni di giocatori.

La trama si concentrerà su un giovane barbaro alle prese con intrighi politici surreali e sulla sua missione di riunire una banda di spietati eroi per difendere il villaggio dall’avanzata nemica.

Curtis Lelash, responsabile film e TV di Supercell, ha plaudito alla collaborazione, sottolineando come i fan rivolgessero da tempo il desiderio di vedere il proprio universo preferito prendere vita fuori dallo smartphone.

L’idea di adattare Clash of Clans in una serie animata su Netflix mi sembra una mossa azzeccata: con la sua combinazione di strategia e umorismo, il franchise offre materiali narrativi freschi e versatili.

Spero che la serie riesca a catturare lo spirito spensierato ma avvincente del gioco, dando spazio ai personaggi più bizzarri e alle dinamiche di clan che hanno fatto la fortuna di milioni di giocatori.

Se la qualità delle animazioni e delle sceneggiature sarà all’altezza delle premesse, potremmo trovarci di fronte a un’altra hit targata Netflix. Sperando che altre un altro show ispirato a un videogioco di successo, ossia quello di Assassin's Creed, sia altrettanto meritevole di attenzioni.