Assassin’s Creed, la serie Netflix è viva: ci sono novità

Netflix continua a puntare in alto per la sua ambiziosa serie live-action di Assassin’s Creed.

Dopo anni di attesa e poche novità concrete (perlopiù negative), oggi arrivano nuovi dettagli che svelano un team di scrittura ricco di talento e con esperienze in alcune delle produzioni televisive più acclamate degli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da Nexus Point News e confermato dal database della Writers Guild of America, la serie ispirata al franchise Ubisoft (che trovate su Amazon) debutterà nel corso della stagione televisiva 2025-2026.

Tra i nomi coinvolti spicca quello di Emily St. John Mandel, autrice dei romanzi post-apocalittici Station Eleven e The Glass Hotel, nonché produttrice dell’adattamento HBO di Station Eleven.

Mandel è attualmente anche Executive Story Editor nella futura serie su God of War di PlayStation.

Al suo fianco troveremo Sanaz Toossi, drammaturga nota per la pièce English, ambientata in Iran e attualmente in scena a Broadway. Altri membri del team includono Sam Reynolds (The Walking Dead: World Beyond) e Tom Hemmings, produttore della serie Halo su Paramount+.

Lo show sarà guidato da David M. Wiener, produttore esecutivo di Halo, e Roberto Patino, già coinvolto in Westworld e showrunner della miniserie DMZ di HBO.

A completare il quadro ci sono i co-executive producers Claire Kiechel, con crediti su Watchmen e The Acolyte (serie dell’universo Star Wars), e Jaquén Castellanos (The Affair, Good American Family).

Le premesse sono decisamente interessanti: un team creativo con esperienze in progetti narrativamente densi e spesso sperimentali fa ben sperare per un adattamento che eviti i cliché del passato.

L’universo di Assassin’s Creed ha enormi potenzialità, ma serve una direzione forte e una visione chiara per trasformarlo in una serie memorabile, non solo visivamente ma anche a livello tematico.

Se riusciranno a catturare lo spirito del viaggio del conflitto tra Assassini e Templari con la giusta dose di introspezione e spettacolo, potremmo avere tra le mani qualcosa di molto più ambizioso di una semplice trasposizione videoludica.

