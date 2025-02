Nessuno l'aveva chiesto, ma Helldivers 2 si aggiorna su PS5 Pro

La lotta per esportare la democrazia controllata sarà ancora migliore su PS5 Pro, visto che è arrivato un aggiornamento dedicato per Helldivers 2.

Come riporta Eurogamer, però, sembra che gli sviluppatori Arrowhead Studios non abbiano fatto nessuna comunicazione al riguardo.

Secondo una nuova analisi di Digital Foundry, infatti, il gioco ha visto un notevole incremento sia nella risoluzione che nelle prestazioni, il tutto grazie a un aggiornamento pubblicato in sordina.

Il miglioramento più evidente riguarda la modalità di performance, che, rispetto alla PS5 base, mostra una serie di miglioramenti visivi. Il confronto tra le due console ha rivelato un salto significativo nella qualità dell'immagine, con dettagli più nitidi che rendono il gameplay, già frenetico, visivamente più chiaro. Gli elementi dell'interfaccia utente, come i menu e i dati di gioco, appaiono anche più definiti, dando al tutto un aspetto più pulito.

Ma non è solo la qualità dell'immagine a beneficiarne: la risoluzione stessa è stata aumentata. Mentre la versione per PS5 base offre una risoluzione di 1080p in modalità performance, la PS5 Pro porta questa cifra a 1440p, con Digital Foundry che sottolinea come questa risoluzione sia fissata in modo stabile, senza ricorrere a risoluzioni dinamiche o tecniche come il PSSR (Pixel-Scale Rendering).

Questa miglioria, tuttavia, non è stata etichettata ufficialmente come aggiornamento per PS5 Pro né è stata riconosciuta da Arrowhead Studios. In effetti, sembra che l'upgrade sia stato implementato in modo piuttosto discreto, senza attirare molta attenzione.

Se avete giocato recentemente a Helldivers 2 su PS5 Pro, ora sapete perché il gioco vi possa essere sembrato più bello da un momento all'altro. Ve ne potrete accorgere ora, oppure nei prossimi anni visto che il titolo di Arrowhead vuole durare davvero a lungo.

Un gioco che potrebbe non essere più bello è paradossalmente GTA 6, per cui sembra che Rockstar non avrà intenzione di creare un aggiornamento dedicato.