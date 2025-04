Nell'uovo di Pasqua c'è un nuovo assaggio di Doom: The Dark Ages

Manca ancora qualche settimana al debutto di Doom: The Dark Ages, il nuovo episodio tutto demoni, armi da fuoco e brutalità medievale della leggendaria saga di videogiochi sparatutto.

Così, per ingannare l'attesa, dentro l'uovo di Pasqua Bethesda e id Software ci hanno fatto trovare un nuovo (esplosivo) trailer del gioco, che vi proponiamo in embed di seguito nel nostro articolo.

Il video cerca di introdurci al contesto narrativo in cui ci troveremo a giocare, prima che il Doom Slayer prenda il sopravvento, sfoderando le sue armi – compresa una balestra – e l'heavy metal si faccia strada nella carrellata di sparatorie e gameplay.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra prova sul campo, Doom: The Dark Ages proporrà un gameplay brutale e, pur con le sue novità (come l'uso dello scudo, o l'uso dell'Atlas), darà un forte senso di familiarità ai videogiocatori che seguono il franchise da ormai molti decenni.

Ci saranno anche delle fasi di vera e propria open map che siamo curiosi di scoprire più nel dettaglio. Per farlo, comunque, non ci vorrà molto: l'uscita è attesa per il 15 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S (con il debutto dal day-one anche su Game Pass Ultimate). Se siete interessati, potete prenotare la vostra copia del gioco in attesa della release.