Nei soulslike, l'outfit è più importante della build: con Fashion Souls sarete impeccabili

Avete sconfitto Radahn in Shadow of the Erdtree first try, su una gamba sola, senza armi e bendati con una build perfetta? Se non l'avete fatto con l'outfit giusto non conta nulla.

Questo è quello che devono aver pensato gli autori di Fashion Souls, un tool che vi permette di costruire l'estetica perfetta del vostro personaggio nei videogiochi di FromSoftware (li trovate su Amazon).

Per chi ha imparato a schivare ogni singolo attacco di ogni singolo nemico di ogni videogioco FromSoftware c'è un'alternativa (oltre a trovarvi un altro hobby, evidentemente): puntare tutto sullo stile.

Fashion Souls, sito creato dalla community dei fan dei soulslike (tramite The Gamer) punta proprio a questo.

Con tutte le armature che sono presenti in particolare in videogiochi come Elden Ring è difficile creare il proprio outfit ideale, e per questo è nato il sito che potete raggiungere a questo indirizzo.

Tramite il sito Fashion Souls potrete scegliere il videogioco di partenza da cui creare il vostro outfit, ovviamente Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls 1 e 2 e 3 e Demon's Souls. Non c'è Sekiro perché, beh, non ci sono outfit nel gioco a parte quello principale.

Scegliendo una delle tile si può vedere l'inventario completo di tutte le armi e armature presenti nel singolo gioco. È possibile filtrare gli oggetti per colore, somiglianza e tipo di slot, oppure cercarli tramite la barra di ricerca. Questo permette di accostare facilmente vari set in base a stile, motivi e palette.

Il sito è ancora in una fase basilare, quindi non mostra i dettagli su come ottenere ogni pezzo o una visione dell’equipaggiamento su un modello 3D, ma l’ideatrice ha dichiarato che vorrebbe aggiungere queste funzioni in futuro.

Insomma, a prescindere dalle patch che arriveranno in Elden Ring da ora in poi, con questo sito potrete essere sicuri di aver costruito sempre il miglior outfit possibile.