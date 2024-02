Need for Speed non è morto, ci sono novità

Need for Speed Unbound ha riportato in auge il franchise di corse ma, a quanto pare, il gioco non è andato come gli sviluppatori speravano.

Il titolo, che potete trovare su Amazon, è stato una sorpresa anche per la scelta estetica adottata dal team di Criterion.

Need for Speed Unbound è stato quindi un capitolo interessante, un ritorno piacevole anche se non clamoroso, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Ora, come riportato da IGN US, lo sviluppatore Criterion ha pubblicato un post sul blog dedicato alla roadmap del secondo anno, affermando che: «Sorpresa! Siamo ancora qui, e non solo qui - abbiamo un intero anno di contenuti in arrivo per voi!».

Criterion ha confermato che sono previsti altri 12 mesi di contenuti da parte di un piccolo team, anche se ha avvertito i giocatori: «Saremo onesti e ammetteremo che non possiamo costruire tutto ciò che tutti vogliono in questo momento, ma possiamo decidere insieme cosa dovrà essere NFS in futuro».

«La nostra visione è che attraverso il nostro secondo anno di servizio live, potrete, per la prima volta, iniziare a giocare all'esperienza NFS definitiva in un unico luogo», ha dichiarato Criterion.

«Il vostro feedback e il vostro gameplay contribuiranno a plasmare il futuro di questo iconico franchise».

I fan possono aspettarsi quattro nuovi volumi di contenuti nel corso del prossimo anno, ognuno dei quali verrà lanciato ogni pochi mesi.

Almeno una nuova modalità principale, due nuove auto e un nuovo Speed Pass (con un tracciato premium opzionale) faranno parte di ogni volume.

Il piano prevede anche eventi, sfide, gradi da guadagnare e nuove progressioni, oltre a correzioni di bug e miglioramenti. «Lo consideriamo un anno per testare, imparare e capire cosa funziona meglio per voi», ha aggiunto Criterion.

Speriamo che ciò basti, visto che il lancio di Need for Speed Unbound pare che abbia creato problemi in Criterion, perché alcuni veterani se ne sono andati dopo l'uscita.