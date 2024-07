NBA 2K25 annunciato: ecco i dettagli e le star di copertina

2K Sports ha annunciato NBA 2K25 e, per la prima volta, il gioco avrà in copertina sia star dell'NBA che della WNBA, perlomeno in una delle sue edizioni.

Con la versione 2K24, che trovate su Amazon, la serie non aveva forse tirato fuori gli artigli quanto avrebbe dovuto.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «si tratta di un buon capitolo che presenta alcune novità decisamente apprezzabili. Il sistema di gameplay, ad esempio, è forse uno dei migliori che abbiamo visto nel corso degli anni, la difficoltà in gioco è commisurata al livello scelto, il controllo dei giocatori è migliorato e lo stesso vale per l’IA.»

Ora, come riportato anche da GameSpot, è stato confermato che Jayson Tatum, che ha da poco vinto un campionato con i Boston Celtics, è in copertina accanto alla campionessa WNBA A'ja Wilson delle Las Vegas Aces.

I due atleti saranno insieme sulla copertina della NBA 2K25 All-Star Edition, la quale sarà disponibile al costo di 100 dollari.

Ogni atleta sarà anche protagonista di versioni specifiche del gioco: Tatum sarà sulla copertina dell'edizione standard (70 dollari, o 60 dollari su Switch), mentre Wilson sarà sulla copertina dell'edizione WNBA (70 dollari, solo su PS5 e Xbox Series X|S).

L'edizione WNBA è un'esclusiva di GameStop e sarà venduta solo in Nord America.

Ma non è tutto: NBA 2K25 ha infatti una terza star di copertina, il giocatore della Hall of Fame Vince Carter, che adornerà la copertina dell'edizione NBA 2K25 Hall of Fame (150 dollari, in vendita solo fino all'8 settembre e non su Switch).

2K Sports ha anche confermato che l'edizione per PC sarà in linea con le versioni per PS5 e Xbox Series X|S.

Per NBA 2K25, gli utenti PC dovranno disporre di un'attrezzatura sufficientemente potente per ottenere il massimo dal gioco, ma non mancheranno più le funzionalità della versione console.

Tutte le versioni del gioco saranno in ogni caso lanciate il 6 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.