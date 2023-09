NBA 2K24 è il secondo peggior gioco di sempre, per i fan su Steam

Sembra che gli utenti Steam non abbiano affatto gradito l'edizione PC di NBA 2K24, portando l'ultima simulazione di basket a raggiungere un poco invidiabile traguardo: nel momento in cui scriviamo questo articolo, è il secondo peggior gioco disponibile sulla piattaforma.

Sullo store di casa Valve gli utenti hanno infatti la possibilità di poter valutare positivamente o negativamente ogni gioco in loro possesso, così da aiutare gli altri giocatori a valutare attentamente ogni prossimo acquisto.

Advertisement

Ebbene, secondo quanto segnalato da Steam250, NBA 2K24 sarebbe inferiore soltanto a Overwatch 2, attualmente detentore del primo posto in questa speciale classifica: al momento, la simulazione di basket ha soltanto l'11% di recensioni positive e ben l'89% di valutazioni negative.

Dando una rapida occhiata alle recensioni degli utenti, le lamentele più comuni sembrano riguardare non solo una mancanza di novità rispetto alle precedenti edizioni, ma evidenziano che alcune feature delle versioni Xbox e PS5 (che trovate su Amazon) sono assenti.

Molti commenti sottolineano che si tratterebbe solo di un «copia-incolla» della precedente edizione e che non solo sono assenti feature come il cross-play, novità introdotta su console, ma «quelle poche» che ci sono sarebbero state addirittura peggiorate.

Una disparità di trattamento che non è andata comprensibilmente giù a diversi utenti, che hanno scelto di rendere particolarmente evidente tutta la loro frustrazione nei confronti di NBA 2K24 per PC.

Insomma, una "medaglia d'argento" che probabilmente 2K non avrebbe mai voluto conquistare: vedremo se l'opinione degli utenti migliorerà in seguito o se arriveranno aggiornamenti in grado di placare le loro preoccupazioni.

Curiosamente, nelle scorse ore abbiamo assistito anche a un improvviso crollo delle recensioni di Starfield su Steam, anche se almeno in quel caso possiamo dire che l'ultima fatica di Bethesda non ha scontentato i suoi utenti fino a questo punto.

Anche Ubisoft ha avuto non poche difficoltà con lo store di casa Valve: Assassin's Creed Black Flag è stato improvvisamente rimosso, ma si tratterebbe solo di un «problema tecnico».