Assassin's Creed Black Flag rimosso a sorpresa da Steam: ecco che succede

La disponibilità di Assassin's Creed IV Black Flag su Steam sta cominciando a diventare un vero e proprio caso: per la seconda volta nel giro di pochi giorni, il quarto capitolo della saga è diventato improvvisamente impossibile da acquistare.

L'avventura piratesca di casa Ubisoft (potete trovarla anche su Amazon) è ancora oggi uno degli episodi più amati dai fan di Assassin's Creed, reputato ancora oggi uno dei migliori videogiochi per gli amanti della pirateria in mare.

Non si può però dire che la sua permanenza su Steam stia avvenendo senza alcun problema: già pochi giorni fa vi avevamo segnalato di una sua rimozione a sorpresa dallo store di Valve, anche se poi era tornato disponibile dopo poche ore.

Circostanza che si è reputata proprio nella giornata odierna, con la differenza che al momento non è ancora tornato acquistabile: la pagina è ancora disponibile online al seguente indirizzo, ma come potete notare voi stessi non vi è alcuna possibilità di procedere con l'acquisto.

Se pensiamo che il titolo è ancora supportato da Ubisoft — come dimostrato anche da un recente aggiornamento — si tratta sicuramente di una curiosa circostanza, che ha fatto anche sospettare i fan che qualcosa stesse bollendo in pentola.

Fortunatamente, non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente serio: con un comunicato inviato alla redazione di PCGamesN, un portavoce di Ubisoft ha fatto sapere che si è trattato di un «problema tecnico» e che lo staff è al lavoro per ripristinare la vendita di Black Flag su Steam il prima possibile.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il problema in questione non è stato ancora risolto, ma è plausibile immaginare che nelle prossime ore il titolo potrà tornare in vendita. E speriamo che sia anche l'ultima volta che ci tocchi parlare di improvvise sparizioni di Assassin's Creed Black Flag dallo store.

