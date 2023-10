Naughty Dog potrebbe essere stata "ingannata" dalle IA

Le IA sono un argomento di tendenza in questi mesi, visto che il loro utilizzo sconsiderato - specie nel campo dell'arte - sta facendo indignare un gran numero di addetti ai lavori.

Da tempo si discute anche dell'utilizzo delle intelligenze artificiali nel mondo dei videogiochi, scatenando accese discussioni.

Una pagina Tumblr creata da Naughty Dog - sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon), Uncharted e altri franchise PlayStation - presenta un modulo per l'invio di fan art, foto di cosplay, tatuaggi e altri tributi ai loro giochi.

Ora, come riportato anche da PlayerStation, proprio i creatori di Ellie e Joel potrebbero essere stati "ingannati" dall'intelligenza artificiale.

Secondo i fan, le persone potrebbero facilmente inviare immagini generate automaticamente tramite comandi eseguiti dall'intelligenza artificiale, mentre l'idea della pagina Tumblr è quella di dare spazio agli artisti reali, che lavorano duramente sui loro disegni e dipinti d'autore "fatti a mano".

Venerdì 27 ottobre è stato infatti pubblicato nei canali ufficiali dello studio un disegno di Joel ed Ellie di The Last of Us, presumibilmente generato dall'IA.

Sono molti i fan nei commenti che hanno fatto notare come l'immagine potrebbe in realtà non essere frutto della bravura umana.

Su Instagram, l'autore "@perdonandopalabras" - che ha inviato l'opera a Naughty Dog - si è difeso dalle accuse, spiegando che illustra «da oltre 20 anni» e non usa l'intelligenza artificiale per le sue illustrazioni. «È solo il mio modo di dipingere».

Nonostante la giustificazione pubblica, sono in molti a non fidarsi al 100% delle parole dell'autore. Forse, la verità resterà negli occhi di chi guarda.

