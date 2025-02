Uncharted inizia a mancare davvero tanto ai giocatori

Un recente thread su Reddit sta facendo molto discutere la community: come mai non esiste ancora un capitolo di Uncharted per PlayStation 5?

Il post ha raccolto oltre 4.000 upvote e quasi 1.500 commenti, segno che l’assenza della celebre saga d’azione e avventura (che trovate su Amazon) si fa sentire eccome.

Intitolato "Questa generazione ha disperatamente bisogno di un nuovo Uncharted", il thread (via Tech4Gamers) sottolinea come PS5 sia ancora priva di un titolo che riesca a unire azione, avventura ed enigmi con lo stile unico che ha reso Uncharted un punto di riferimento per il genere.

La saga di Uncharted non è solo una delle migliori espressioni del genere action-adventure, ma ha sempre rappresentato un vero e proprio showcase delle capacità tecniche delle console Sony.

Eppure, dopo l’uscita di Uncharted 4: Fine di un Ladro nel 2016 e dello spin-off L'Eredità Perduta nel 2017, non ci sono stati nuovi episodi. E a oggi, Naughty Dog non ha fatto annunci su un possibile ritorno della serie.

Uno dei commenti più votati su Reddit riassume perfettamente il sentimento generale:

«Uncharted era divertimento e avventura allo stato puro. A volte è proprio quello di cui hai bisogno, soprattutto con la grafica di PS5.»

La discussione ha acceso il dibattito anche su altri forum, con alcuni fan che suggeriscono uno spin-off o addirittura un reboot della serie.

Sebbene la storia di Nathan Drake si sia conclusa in modo soddisfacente, molti sperano in una nuova avventura con un personaggio diverso, magari Chloe Frazer, già protagonista di L'Eredità Perduta.

Nonostante la grande richiesta, Naughty Dog è concentrata sulla sua nuova IP. Il futuro della serie rimane incerto, ma una cosa è sicura: l’assenza di Uncharted sulla nuova generazione si sente, eccome.

E ora parliamoci chiaro: se Uncharted 5 non è nei piani di Sony, qualcuno in Naughty Dog (e non solo) dovrebbe farsi due domande.

Perché va bene il realismo, va bene la maturità narrativa, ma a volte l’unica cosa che vogliamo è appendere un rampino e sparare a qualche mercenario a caso mentre tutto attorno a noi crolla.