MultiVersus prova a "redimersi" col primo aggiornamento: ecco le novità

Il lancio del nuovo MultiVersus non ha sicuramente soddisfatto le aspettative di molti utenti: il ritorno del platform fighter con i personaggi di casa Warner Bros. ha infatti presentato diversi problemi di ottimizzazione, feature assenti rispetto alla versione beta e una monetizzazione anche più aggressiva del passato.

Tutti aspetti che hanno inevitabilmente frustrato la community storica, e non è un caso che in appena una settimana abbia perso oltre la metà degli utenti, con sempre meno giocatori che si collegano dopo ogni giorno che passa.

Evidentemente, Player First Games e Warner Bros. devono essersi rese conto che la loro sfida a Super Smash Bros. Ultimate (che trovate invece su Amazon) sarebbe durata ben poco senza le opportune comunicazioni e i dovuti correttivi: un passo in avanti sembrerebbe essere stato fatto, con il lancio del primo aggiornamento del nuovo MultiVersus.

Il changelog completo della patch 1.01, che potete trovare al seguente indirizzo, riporta principalmente alcune modifiche al bilanciamento, che dovrebbe rendere le partite 1vs1 meno lente e soprattutto depotenziare alcuni personaggi, come la Guardia Banana che ultimamente stava seminando il terrore online.

Al momento dobbiamo però sottolineare che è stato anche rimosso il Gigante di Ferro dal roster di gioco: è stata infatti scoperta una sua combo infinite, motivo per il quale gli sviluppatori lo reintrodurranno solo quando saranno sicuri che non potrà più rivelarsi così pericoloso.

Nel frattempo, Player First Games ci anticipa che la patch attuale dovrebbe anche migliorare le prestazioni sulle console Xbox, dopo che al lancio si era rivelato quasi ingiocabile sulle piattaforme di casa Microsoft, ma anche il futuro arrivo di alcune feature presenti nell'Open Beta.

Nello specifico, è stato confermato che in future patch rivedremo la possibilità di scambiare i comandi per gli attacchi neutrali e laterali, le statistiche dopo la fine di un incontro, l'opzione per disattivare la colorazione completa dei combattenti in base alle squadre e anche diverse impostazioni per modificare gli input buffer.

Inoltre, come ulteriore mossa a sorpresa e annunciata semplicemente con un post su X, MultiVersus ha confermato che da adesso potrete guadagnare punti esperienza per il Battle Pass anche con le semplici partite online.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Non si tratta di una quantità particolarmente elevata — 10 punti per vittoria, 5 punti per sconfitta — ma è comunque un piccolo aiuto per incoraggiare gli utenti a non abbandonare il gioco dopo aver completato le missioni. E sono comunque valori in linea con quelli distribuiti con la versione open beta, per quello che vale.

Da parte nostra, ci auguriamo che venga aggiunta anche la possibilità di guadagnare valute per sbloccare i combattenti con le semplici partite online — un po' come succedeva con le monete d'oro nella versione beta — ma per il momento non è arrivata alcuna conferma in merito e si tratta solo di un nostro desiderio.

Ad ogni modo, considerato un lancio praticamente disastroso, questa prima patch è comunque un passo in avanti nella giusta direzione: ci auguriamo che ne arrivino altre più corpose già nei prossimi giorni. Vedremo se tutto ciò sarà sufficiente a convincere alcuni fan a dare una seconda chance a MultiVersus.