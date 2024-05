Il nuovo MultiVersus sta già facendo infuriare i fan storici

Da poche ore è finalmente tornato MultiVersus con una versione rinnovata e rifinita, questa volta definitiva e con diverse novità di gameplay, bilanciamento e perfino di monetizzazione.

Tuttavia, nonostante le buone intenzioni di Player First Games e un buon riscontro di pubblico, molto vicino su Steam ai numeri record raggiunti durante la beta, la nuova versione ha lasciato non poco amaro in bocca ai fan storici, a causa di alcuni cambiamenti che non sono stati digeriti.

Il nuovo gameplay ha già diviso i fan ma, come vi avevamo anticipato nel provato dedicato, sapevamo già che ci sarebbe stato bisogno di adattarsi alle novità di un combattimento più lento ma strategico.

Ma i veri problemi del nuovo MultiVersus sono altri: basta dare un'occhiata alla homepage del forum Reddit ufficiale dedicato per notare che i post di lamentela superino di gran lunga quelli che celebravano il ritorno atteso del platform-fighter.

I giocatori hanno avuto diverse cose da ridire, ma proveremo a riassumervi le segnalazioni più rilevanti: si parte da una scarsa ottimizzazione del gioco, che sembra riuscire a girare adeguatamente soltanto su PS5 e PC.

Le console old-gen e perfino Xbox Series X fanno molta fatica e riscontrano un lag notevole, anche durante le battaglie contro i bot (e possiamo confermare anche noi i problemi su Xbox, ndr).

Vale la pena di sottolineare che tutto questo non succedeva con la versione in beta, quindi non è ben chiaro che cosa sia accaduto in più di un anno di sviluppo.

Viene segnalata anche la rimozione di feature di accessibilità molto utili: la possibilità di disattivare le colorazioni automatiche degli avversari — dipingendo interamente le skin di rosso, ad esempio — e di scambiare attacco neutro con quello laterale, necessario per rendere il gameplay più simile a produzioni come Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon).

Anche in questo caso non è chiaro come mai siano state rimosse queste funzioni: l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di una conseguenza dell'aggiunta dell'attacco in corsa e del passaggio ad Unreal Engine 5, che ha costretto di fatto gli sviluppatori a ricreare il titolo da zero.

Altre lamentele riguardano poi la gestione delle microtransazioni e l'impossibilità di poter provare personaggi non ancora acquistati nella modalità di allenamento oppure offline, di fatto bloccando la scena competitiva dei tornei in locale: anche in questo, una feature presente nella versione beta rimossa senza una reale ragione.

Ci sono forti dubbi anche per la nuova telecamera molto ravvicinata, che ha reso estremamente difficile l'utilizzo di personaggi zoner come Tom & Jerry, evidentemente non disegnati per questo nuovo gameplay.

Uno dei commenti che rende più emblematico ciò che sta accadendo arriva in particolare da qualche utente che sottolineava come questa stia sembrando la vera beta, mentre la versione precedente dava l'idea di essere un gioco più completo. Una riflessione decisamente preoccupante, ma che illustra molto bene la situazione attuale e la delusione della community.

E questa è soltanto una piccola parte delle lamentele pubblicate dagli utenti nelle ultime ore: l'augurio è che Player First Games faccia tesoro dei feedback e lavori il prima possibile per porre dei correttivi, se non vuole che il nuovo MultiVersus faccia la stessa fine del precedente.

Vi terremo aggiornati qualora arrivino commenti ufficiali dagli sviluppatori, anche se ci permettiamo di aggiungere che, dopo più di un anno di attesa, sarebbe stato lecito aspettarsi un po' di cure in più.

Nel frattempo, se volete dare fiducia al lavoro di Warner Bros e Player First Games, vi consigliamo di fare il login il prima possibile per approfittare di alcune novità gratuite.