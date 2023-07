MSI Stealth 15M, notebook gaming con RTX 3060, oggi a meno di 1300€! 600€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca il notebook gaming MSI Stealth 15M, che potete acquistare a soli 1.299,99€ invece dei soliti 1.899,99€ di listino, con un risparmio reale di 600€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un notebook gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Il design innovativo e di ispirazione urbana dell'MSI Stealth 15M nasconde un notebook gaming incredibilmente sottile e leggero, ma non fatevi ingannare: la potenza che racchiude è davvero impressionante.

Il cuore pulsante del notebook gaming MSI Stealth 15M è il processore Intel Core i7 -1260P di 12a generazione, accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Questa combinazione assicura un bilanciamento perfetto tra portabilità e performance, supportata dalla tecnologia all'avanguardia. La scheda tecnica è inoltre completata da 16 GB di RAM e un velocissimo SSD NVMe da 1 TB. Il display è una splendida unità IPS da 15,6" a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Nonostante il suo design incredibilmente sottile e leggero, il notebook gaming MSI Stealth 15M è in grado di restare fresco e potente anche nei momenti di gioco più intensi. Le soluzioni termiche dedicate per la CPU e la GPU, con fino a 6 heatpipe, assicurano un'ottimale dissipazione del calore e un flusso d'aria massimo all'interno del compatto chassis.

