MSI Pulse GL66 con Core i9 e RTX 3060 con uno sconto di 500€

State cercando un notebook gaming potente, affidabile e dal design accattivante? Allora non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di acquistare il modello MSI Pulse GL66 su Amazon con un fantastico sconto del 26%!

Questo notebook di ultima generazione, prodotto dal rinomato brand MSI, è la soluzione perfetta per immergervi nelle vostre avventure virtuali senza compromessi sulle prestazioni e sulla qualità delle immagini. Infatti, solitamente il notebook gaming MSI Pulse GL66 viene proposto a 1.899€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 1.399€, con un risparmio reale di 500€.

Il notebook gaming MSI Pulse GL66 è dotato di uno splendido display FullHD da 15,6 pollici, che si distingue per una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il rivestimento antiriflesso evita fastidiosi riflessi della luce esterna sullo schermo, garantendo immagini di estrema nitidezza e brillantezza, anche in presenza di una forte illuminazione. Per gli amanti dei videogiochi, la tastiera è un componente chiave, e il notebook gaming MSI Pulse GL66 offre una tastiera retroilluminata che potrete personalizzare come preferite, grazie alla funzionalità Mystic Light di MSI Center.

Tuttavia, la qualità di un notebook gaming non dipende solo da schermo e tastiera: il processore e la scheda grafica rimangono i veri pilastri. Il notebook gaming MSI Pulse GL66 è equipaggiato con il potente processore Intel Core i9-12900H, che garantisce eccellenti performance in ogni situazione. Inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 assicura un perfetto funzionamento dei giochi più recenti. Per completare le sue caratteristiche tecniche, questo modello include 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD NVMe da 1 TB.

