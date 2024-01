MSI G272CQP, ottimo monitor 27" 1440p 170 Hz a PREZZO SPECIALE!

Gli appassionati di gaming che cercano un upgrade per la loro postazione non possono lasciarsi sfuggire questa offerta: il monitor gaming curvo MSI G272CQP è ora disponibile su Amazon a soli 279€, un risparmio del 14% rispetto al suo recente prezzo più basso di 329,20€. Questo monitor rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza di gioco avvolgente e dettagliata, senza spendere una fortuna.

MSI G272CQP, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G272CQP è un monitor da gaming curvo da 27 pollici (pannello VA) con risoluzione WQHD (2.560x1.440 pixel), che garantisce immagini nitide e dettagliate. La sua frequenza di aggiornamento di 170 Hz e il tempo di risposta di 1ms offrono una fluidità di gioco eccezionale, essenziale per i titoli più veloci e competitivi. Il design elegante, unito alla curvatura del display, fornisce un'esperienza di gioco coinvolgente, rendendolo ideale per i gamer che cercano prestazioni e stile.

Il monitor MSI G272CQP ha avuto diverse variazioni di prezzo, ma l'offerta attuale su Amazon è senza dubbio la più vantaggiosa. Con un prezzo al minimo storico, questo monitor si presenta come un investimento eccellente per i giocatori che vogliono migliorare la qualità del proprio gaming setup. È un'opportunità da cogliere rapidamente, dato che il prezzo potrebbe aumentare in qualsiasi momento.

