MSI CH130, sedia gaming comoda e resistente a graffi e tagli, oggi con uno sconto del 24%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 21 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un'ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la sedia gaming MSI CH130, che attualmente potete portarvi a casa a soli 289,99€, rispetto agli usuali 379,99€ di listino, per un risparmio reale di 90€ e uno sconto del 23,68%.

La sedia gaming MAG CH130 è stata progettata per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, dei bambini e degli amici a quattro zampe. Realizzata con l'esclusivo tessuto MSI Repeltek, la sedia gaming MAG CH130 si presenta con un'elegante colorazione grigia e uno strato superficiale in grado di resistere a graffi, lacerazioni e persino all'acqua.

Ispirata alle sedie da racing e con una linea aerodinamica, il design della sedia gaming MAG CH130 segue le curve della colonna vertebrale, offrendo un migliore supporto per la testa grazie alla parte superiore leggermente inclinata. Per aumentare ulteriormente il comfort e il supporto, la sedia gaming MAG CH130 presenta una nuova linea nella zona delle spalle, estendendo la profondità a 57 cm. La durata e l'affidabilità sono garantite dal telaio in acciaio ad alta durabilità, che offre un supporto perfetto.

