Mouse gaming Logitech G203 Lightsync a meno di 27€! 40% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 21 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il mouse gaming Logitech G203 Lightsync, che attualmente potete portarvi a casa a soli 26,99€, rispetto agli usuali 44,99€ di listino, per un risparmio reale di 18€ e uno sconto del 40%.

Il mouse gaming Logitech G203 Lightsync si distingue grazie al suo sensore ad alta risoluzione di 8.000 DPI, che assicura un'accuratezza precisa per ogni movimento. Questo dispositivo offre anche la capacità di personalizzare le impostazioni di sensibilità attraverso un software integrato, permettendo di scegliere tra cinque livelli di DPI differenti.

Oltre alle sue funzionalità, l'aspetto estetico è un elemento chiave del mouse gaming Logitech G203 Lightsync. Il mouse, con il suo design ergonomico e sofisticato, dispone di un'esclusiva illuminazione RGB personalizzabile, con la possibilità di scegliere tra ben 16,8 milioni di colori. I suoi pulsanti, meccanici e robusti, sono equipaggiati con un sistema di tensionamento a molla in metallo, garantendo così affidabilità, elevate prestazioni e una facile manovrabilità.

