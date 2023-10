Morto Matthew Perry: addio a Chandler di Friends e Benny in Fallout New Vegas

Un grave lutto ha scosso nelle scorse ore l'industria dell'intrattenimento: l'attore Matthew Perry è stato trovato morto nel suo appartamento a soli 54 anni.

Le circostanze riguardanti la sua scomparsa non sarebbero ancora certe, tuttavia secondo quanto riportato dalla CNN sembrerebbe essere affogato nella sua stessa vasca da bagno, in seguito a un arresto cardiaco.

Una scomparsa tragica che ha sconvolto numerosi fan in tutto il mondo: l'attore era noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing in Friends, la serie TV di enorme successo.

I fan dei videogiochi lo ricordano però anche per la sua interpretazione di Benny, l'antagonista di Fallout New Vegas presente anche nella cutscene iniziale dell'RPG sviluppato da Obsidian (se volete provarlo, è disponibile anche su Xbox Game Pass: lo trovate su Amazon).

Il suo personaggio è quello che a tutti gli effetti avvia la nostra storia, quando cercherà di liberarsi di noi con un proiettile in testa, al quale riusciremo miracolosamente a sopravvivere: di seguito vi riproporremo la leggendaria cutscene iniziale del gioco.

Come ricordato da ComicBook, Matthew Perry era un grandissimo appassionato di Fallout 3, al punto da essersi fatto seriamente male alle mani durante una delle sue partite: fu proprio la sua passione che lo portò a interpretare uno dei ruoli più iconici in New Vegas.

Era così appassionato dell'RPG di Bethesda che durante un'intervista nello show di Ellen DeGeneres scelse di regalarle una copia autografata di Fallout 3 su Xbox 360 — gioco con cui, ricordiamo, non aveva alcuna reale affiliazione.

La sua interpretazione di Benny ancora oggi viene ricordata con affetto dai fan di Fallout New Vegas in tutto il mondo, che dopo la notizia della sua scomparsa hanno voluto porgere i loro omaggi e ringraziarlo per aver contribuito a dare vita a un antagonista carismatico e che era impossibile non odiare.

Anche l'intera redazione di SpazioGames.it vuole unirsi al cordoglio dei fan e familiari per la scomparsa di Matthew Perry, ringraziandolo per aver dato vita a personaggi ancora oggi così amati e per la passione dimostrata in ogni singola occasione.

Chissà se vedremo mai un sequel di Fallout New Vegas: potrebbe essere il modo perfetto per rendere omaggio a una grande star. L'ultimo indizio era arrivato da un update di Fallout 4, ma per il momento non c'è ancora nulla di certo per Obsidian.