Morto storico character designer di SEGA

Yoshitaka Tamaki, designer dei personaggi dell'acclamato RPG Landstalker uscito su SEGA Mega Drive e della serie di giochi Shining Force, è morto.

Tamaki aveva solo 55 anni e la sua famiglia ha dichiarato che la scomparsa è avvenuta a luglio di quest'anno, più precisamente il 13 del mese, ma hanno deciso di rendere pubblica la dipartita solo ora (via NintendoNews).

Advertisement

La scomparsa di Tamaki è arrivata dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni, malattia che lo ha purtroppo stroncato a soli 55 anni.

Yoshitaka Tamaki, the illustrator, character designer & scenario writer whose work defined the look and tone of games like Shining Force, Landstalker and Alundra, succumbed to lung cancer on July 13 aged 55🇯🇵 they were mourned today at a private service



R.I.P. https://t.co/2ib8f1QDcI — GSK | https://cohost.org/gosokkyu (@gosokkyu) September 29, 2023

L'autore ha lavorato come character designer per numerosi e acclamati giochi classici di SEGA, tra cui Shining in the Darkness, Shining Force, Landstalker e Shining Soul 1 & 2.

Suoi sono anche i lavori su Feda Remake: The Emblem of Justice, Time Stalkers, Shining Force: Resurrection of the Dark Dragon e Shining Force Neo.

Yoshitaka Tamaki ha lavorato inizialmente come artista freelance per Enix, per poi unirsi a Hiroyuki Takahashi presso la neonata Climax Entertainment per creare Shining in the Darkness su SEGA Genesis (noto come Mega Drive nel Vecchio Continente).

Sebbene sia famoso soprattutto per l'arte e il design dei personaggi che ha realizzato, Tamaki ha contribuito anche alla stesura della storia e degli scenari di diversi titoli a cui ha lavorato. Con lui se ne va sicuramente un pezzo di storia del videogioco nipponico targato SEGA, oltre che un artista dal talento indiscusso.

Ricordiamo che la compagnia del riccio blu era stata colpita da un altro lutto un paio di anni fa: Hidekazu Yukawa, ex direttore generale di SEGA of Japan, è infatti deceduto a causa di una polmonite nel giugno del 2021.

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Tamaki, ringraziandolo per il suo supporto all'interno dell'industria dei videogiochi, e non solo.