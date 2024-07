Morto il doppiatore di Sly 2 e inFamous

Il doppiatore Sam Mowry, che ha doppiato Kessler in inFamous e Arpeggio in Sly 2: Band of Thieves, è morto.

Mowry, che aveva 64 anni, è deceduto sabato scorso a causa di un arresto cardiaco.

Advertisement

La sua carriera è durata oltre 40 anni, durante i quali ha prestato il suo talento ai videogiochi, al palcoscenico e alla radio.

Sam Mowry ha lavorato a numerosi videogiochi, tra cui appunto anche inFamous e Sly Raccoon. La notizia della scomparsa di Mowry è stata diffusa da Oregon ArtsWatch (via PlayStation Lifestyle).

Mowry era noto a Portland per la sua carriera e le sue doti artistiche, le quali lo ha visto anche interpretare un gran numero di ruoli diversi sul palcoscenico.

Sul fronte del mondo del gaming, Mowry ha doppiato anche Rhaast in League of Legends e Legends of Runeterra, oltre a numerosi personaggi in DOTA 2 e DOTA Underlords, oltre ad Alexander in Amnesia: The Dark Descent.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo Oregon ArtsWatch, Mowry stava per essere preparato per un intervento chirurgico d'emergenza per curare le arterie ostruite quando ha avuto un arresto cardiaco fatale.

«Per coloro che non lo sanno, il mio amato Sam è morto questa mattina. Il suo cuore ha ceduto», si legge in un comunicato della moglie di Mowry, Cindy McGean.

«Cercatevi e condividete storie e abbracci e magari un bicchiere di whisky o un po' di bacon. Ho il cuore spezzato».

La redazione di SpazioGames.it al completo vuole unirsi al cordoglio dei familiari di Sam Mowry e di tutti i suoi cari per la scomparsa di un artista che, con le sue interpretazioni, ha sicuramente portato qualcosa di valore nel mondo dei videogiochi.

Cercando un attimo di distrarci da questa triste notizia, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo e al minor prezzo ad oggi sul mercato.