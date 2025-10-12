Il successo del franchise cinematografico di Mortal Kombat ha raggiunto livelli tali che Warner Bros. e New Line Cinema hanno deciso di accelerare i tempi, commissionando già la sceneggiatura del terzo capitolo prima ancora che il secondo arrivi nelle sale.

Jeremy Slater, sceneggiatore di Mortal Kombat 2, ha sorpreso i fan durante il panel del New York Comic Con rivelando di essere già al lavoro sulla scrittura del nuovo film. La decisione degli studios testimonia una fiducia senza precedenti nel potenziale commerciale della saga, paragonabile a quella mostrata da Marvel nei primi anni del MCU.

La conferma dell'esistenza di un Mortal Kombat 3 arriva direttamente dalle parole di Slater durante l'evento newyorkese. "I nostri amici di New Line e Warner Bros. sono così entusiasti di questo film che mi hanno già assunto per iniziare a scrivere il prossimo capitolo", ha dichiarato lo sceneggiatore. L'entusiasmo degli studios si basa sulla convinzione che esista una fanbase enorme in attesa di nuovi contenuti, un calcolo che ricorda le strategie adottate dai grandi franchise di successo degli ultimi decenni.

Il regista Simon McQuoid ha offerto una spiegazione particolarmente interessante per il rinvio di Mortal Kombat 2 dalla data originale dell'autunno 2025 al 16 maggio 2026. Secondo McQuoid, il film è diventato "vittima del proprio successo", una definizione che aveva già utilizzato durante l'estate dopo aver visto le reazioni alle proiezioni di test.

Prodotto in caricamento

"Ogni volta che la gente ha visto questo film, ha guadagnato slancio", ha spiegato McQuoid al Comic Con. Il regista ha rivelato che le reazioni positive hanno portato gli studios a riconsiderare la strategia di distribuzione, trasformando quello che inizialmente era concepito come un film autunnale in un blockbuster estivo. "Dovremmo essere orgogliosi del fatto che Mortal Kombat come film e come franchise darà il via all'estate del prossimo anno", ha aggiunto.

Il cast di Mortal Kombat II rappresenta un significativo upgrade rispetto al primo capitolo, con l'aggiunta di volti noti come Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage, Adeline Rudolph come Kitana, Tati Gabrielle nei panni di Jade e Martyn Ford che interpreterà il villain Shao Kahn. Tutti questi attori erano presenti al panel del Comic Con insieme a Slater e McQuoid, confermando l'impegno del cast nel progetto.

Il sequel vedrà il ritorno di praticamente tutto il cast originale, inclusi Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Jessica MacNamee e Joe Taslim. Durante il panel è stato mostrato un dietro le quinte e un'anteprima di una scena di combattimento tra Baraka e Johnny Cage, momento che segna l'ingresso ufficiale del personaggio di Urban nell'universo cinematografico.

La sequenza mostrata al Comic Con rivela Johnny Cage che arriva accompagnato da Liu Kang, Sonya e Jax per convincere Baraka a unire le forze contro Shao Kahn. Il momento è stato descritto come l'equivalente della "trasformazione in Batman" di Cage, completa dei suoi iconici occhiali da sole. Questa scena suggerisce un approccio narrativo che privilegia le alleanze strategiche rispetto ai semplici scontri individuali, elemento che potrebbe caratterizzare anche il terzo capitolo già in fase di scrittura.