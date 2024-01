Mortal Kombat 2 mostra il primo kombattente del film

Mortal Kombat, il picchiaduro più sanguinoso di tutti i tempi, tornerà presto al cinema con il sequel ufficiale del reboot.

Il prossima progetto live-action dedicato alla saga di beat ‘em up di NetherRealm Studios (che trovate anche su Amazon) sarà infatti la continuazione della storia del primo film.

Nella nostra recensione di Mortal Kombat vi abbiamo infatti spiegato cosa va e cosa non va nel lungometraggio.

Ora, dopo che è emerso che Karl Urban vestirà certamente i panni di Johnny Cage, è apparsa online la prima immagine di Jade.

Come riportato anche da ComicBook, il regista di Mortal Kombat 2 ha rivelato la prima immagine di Jade nel film in uscita.

Una nuova foto di Todd Garner mostra infatti il personaggio interpretato da Tati Gabrielle (You, The Chilling Adventures of Sabrina) ed è il primo sguardo ufficiale alla kombattente.

Speriamo che questo significhi che presto inizieremo a vedere per la prima volta altri personaggi, come Johnny Cage.

Al momento non sappiamo molto della trama di Mortal Kombat 2, ma ci si aspetta che questa volta il torneo sia effettivamente al centro del film, dato che il film precedente si aggirava solo intorno a questo aspetto della storia.

Attendiamo ora conferme circa la data di uscita della pellicola, incluso magari un primo teaser trailer e la lista completa degli attori che prenderanno parte al progetto, il quale promette di essere in ogni caso imperdibile per ogni fan che si rispetti.

Oltre a Jade (Gabrielle) e Queen Sindel (Ana Thu Ngyen), il produttore Todd Garner ha da poco confermato che anche Baraka si unirà al cast di personaggi del nuovo film.

Ma non solo: alcuni mesi fa, sempre Garner aveva anche reso noto che i creatori della pellicola di MK avevano preso spunto anche dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Infine, tempo fa lo sceneggiatore Jeremy Slater ha ultimamente parlato proprio del sequel, spiegando cosa dovranno aspettarsi i fan dal nuovo film.