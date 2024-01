Mortal Kombat 2 anticipa l'arrivo di un villain iconico

Mortal Kombat 2, sequel ufficiale del film reboot uscito nel 2021, continua a mostrarsi con alcune foto criptiche mirate a stuzzicare la curiosità dei fan.

A lanciare l'ultimo indizio è stato ancora una volta il producer Todd Garner, che ama divertirsi insieme ai propri fan pubblicando immagini senza alcun contesto, ma chiaramente legate alla produzione del nuovo film ispirato al picchiaduro di NetherRealm.

Dopo averci dato nelle scorse giornate un primo sguardo a Jade — senza però mostrare granché — anche l'ultimo post ci mostra una foto bizzarra, raffigurante unicamente una mano bianca.

Un'immagine che sembrerebbe confermare l'arrivo di Quan Chi, l'iconico villain recentemente diventato giocabile su Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon): il colore della pelle, così come gli abiti scuri visibili sullo sfondo, sembrano lasciare poco spazio a dubbi.

ComicBook ci ricorda anche che il producer si diverte a confermare in fretta e furia i fan, qualora le loro ipotesi nei commenti si rivelino errate, ma per tutti i suggerimenti legati a Quan Chi non è arrivata alcun tipo di smentita.

Come sempre non è purtroppo molto su cui basarsi, ma magari i fan possono iniziare a sperare di assistere a un trailer ufficiale nei prossimi mesi, a giudicare dall'aumento delle foto criptiche su Mortal Kombat 2.

Possiamo comunque anticiparvi che, almeno in base a un report arrivato da Deadline, Quan Chi dovrebbe essere interpretato da Damon Herriman (C'era una volta a... Hollywood), che curiosamente aveva già prestato la voce a Kabal nel precedente film.

Vedremo se nelle prossime settimane il producer sfrutterà l'occasione per mostrarci con immagini ufficiali anche alcuni degli altri Kombattenti già confermati, come il brutale Baraka o la regina Sindel.

Ricordiamo che le riprese ufficiali sono ripartite già dallo scorso novembre, come confermato anche dalla star che interpreterà il ruolo di Johnny Cage nel sequel. Vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.