Dopo Mortal Kombat 1, un nuovo capitolo è in arrivo gratis

Se anche dopo l'uscita di Mortal Kombat 1 avete ancora voglia di mettervi alla prova con i Kombattenti più amati della saga, c'è una piccola sorpresa in arrivo: Warner Bros. Games ha infatti confermato l'imminente arrivo di Mortal Kombat Onslaught, un nuovo spin-off che sarà totalmente gratuito.

A differenza di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon), questa volta non dovremo affrontare i Kombattimenti con un picchiaduro a incontri, ma affronteremo un gioco di ruolo in cui comporre una squadra con i nostri lottatori preferiti.

Si tratterà però di un free-to-play pensato esclusivamente per dispositivi mobile: l'annuncio ufficiale era arrivato quasi un anno fa, ma Mortal Kombat Onslaught è finalmente quasi pronto per il debutto sui nostri smartphone.

Come segnalato da ComicBook, l'uscita è prevista per il prossimo 17 ottobre su dispositivi Android e iOS: al momento è invece possibile eseguire la pre-registrazione al seguente indirizzo ufficiale, così da essere subito pronti per quando sarà disponibile.

Come spesso accade per i giochi mobile, sono anche previste ricompense aggiuntive in base al numero di pre-registrazioni segnalate prima del lancio ufficiale, così da incentivare tutti gli utenti a manifestare agli sviluppatori il proprio interesse.

Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale, Mortal Kombat Onslaught sarà sviluppato sempre da NetherRealm Studios: in questo capitolo affronteremo una nuova storia con un gameplay strategico e basato sulla composizione di squadre.

Potremo dunque affrontare battaglie rapide con i nostri Kombattenti preferiti, tra i quali sono già stati confermati per il day-one Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage, Goro e Kitana.

Vedremo se questo capitolo mobile riuscirà a rendere giustizia alle controparti next-gen di Mortal Kombat 1 che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si sono dimostrati dei picchiaduro davvero ben fatti.

Ovviamente resta l'augurio che, quantomeno, si riveli migliore della versione Switch, purtroppo rivelatasi semplicemente disastrosa e che perfino gli sviluppatori hanno ammesso non essere ancora realmente pronta.