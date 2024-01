Mortal Kombat 1, svelata la data ufficiale del nuovo Kameo

Quando venne annunciato il debutto di Quan Chi tra i nuovi personaggi giocabili di Mortal Kombat 1, ricorderete anche che era stato svelato un nuovo Kameo giocabile: si trattava di Khameleon, inizialmente introdotta come personaggio segreto nella versione Nintendo 64 di MK Trilogy.

Se vi eravate dimenticati del suo arrivo, probabilmente non siete i soli: a differenza del primo Kameo introdotto come DLC, Khameleon si è fatta attendere molto più a lungo del solito, visto che NetherRealm aveva ammesso fin da subito che avrebbe avuto bisogno di più tempo per metterla a punto.

Fortunatamente, gli sviluppatori sembrano finalmente pronti a darci una nuova opzione per rendere più intriganti i Kombattimenti: NetherRealm ha infatti annunciato che Khameleon sarà ufficialmente scaricabile da martedì 16 gennaio.

Sembra che il nuovo Kameo sarà particolarmente indicato per estendere le combo, oltre a essere segnalato come "Versatile": una definizione che ha decisamente senso, dato che sarà in grado di cambiare aspetto e mosse in base alle rispettive necessità.

Khameleon dovrebbe essere disponibile al prezzo di 4,99€, ma ovviamente sarà inclusa per tutti coloro abbiano acquistato il Season Pass o la Premium Edition di Mortal Kombat 1 (la trovate in sconto su Amazon).

Anche se non è arrivato alcun annuncio dedicato, non saremmo sorpresi se il 16 gennaio dovesse arrivare anche una consueta manutenzione dei server per preparare i giocatori al suo arrivo. Tenete gli occhi aperti in vista di eventuali novità.

Ovviamente, trattandosi di un semplice Kameo, non dovrete aspettarvi un personaggio completo con tantissime mosse, né uno che sia effettivamente controllabile. A meno di non usare delle mod specifiche, si intende.

Per il momento non è invece stata annunciata la data del nuovo personaggio scaricabile: possiamo però anticiparvi che dovrebbe essere Peacemaker e che la sua uscita è prevista per questo inverno. Probabilmente a febbraio 2024, quando inizierà la nuova stagione e arriverà l'attesissimo cross-play.