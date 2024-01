Mortal Kombat 1 nasconde un trucco per fare più danni con i Fatal Blow

Probabilmente non ne eravate a conoscenza, ma esiste una meccanica segreta in Mortal Kombat 1 che può davvero fare la differenza tra la vita e la morte durante i Fatal Blow, le spettacolari mosse a raggi X per riequilibrare le sorti di un incontro.

Si tratta di una feature che non viene spiegata in nessuna parte dei tutoriali del picchiaduro di NetherRealm (lo trovate su Amazon) e che, per la verità, era stata introdotta già nel precedente "Kapitolo", ma proprio per questo ben pochi utenti ne erano a conoscenza.

Come segnalato da Dexerto, basta semplicemente fare button mashing quando parte il corrispondente filmato: con il giusto tempismo, potrete aumentare leggermente i danni inflitti o addirittura subirne di meno.

Se premete ripetutamente X — o un eventuale tasto corrispondente — durante il vostro attacco, potreste infliggere 10 danni in più o subirne 10 in meno. Se invece entrambi i giocatori faranno la loro parte, l'attacco resterà con il consueto valore neutro.

Su Reddit molti utenti hanno ammesso di non avere la minima idea della sua esistenza, definendola una meccanica "orribile" e che serve soltanto a favorire chiunque ne abbia conoscenza. Non esattamente il massimo, per un gioco che dovrebbe premiare le abilità dei giocatori e non la conoscenza dei trucchi.

L'aspetto più curioso di questa meccanica è che normalmente si penserebbe fosse la consueta "leggenda metropolitana", visto che non vi è alcun tipo di riferimento a pulsanti da premere durante lo svolgimento del Fatal Blow.

Insomma, se avevate avuto la sensazione di subire più danni del dovuto durante le vostre partite online a Mortal Kombat 1, è possibile che abbiate affrontato un avversario che ha sfruttato questa meccanica a suo vantaggio.

Perlomeno adesso saprete come difendervi, anche se molti fan si augurano che possa essere rimossa o che venga quantomeno introdotto qualche tipo di riferimento visivo.

Ricordiamo che a partire dal 16 gennaio sarà ufficialmente disponibile un nuovo Kameo giocabile, mentre per il cross-play sarà necessario attendere l'update di febbraio.

Ci sono novità anche per il nuovo film di Mortal Kombat, con un primo rapido sguardo a Jade. Anche se, ad onor del vero, non si vede poi granché.