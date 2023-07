Mortal Kombat 1, la trama sarebbe già stata spoilerata da almeno un anno

Nelle scorse ore è emerso un clamoroso leak di Mortal Kombat 1 pubblicato su Reddit, che potrebbe aver già anticipato correttamente la narrazione del nuovo capitolo picchiaduro, dato che ha già svelato alcuni dettagli su gameplay e personaggi.

Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) è stato pensato come un nuovo inizio, con personaggi ed eventi che non saranno come li ricorderemo nei precedenti episodi — ispirati solo in parte al finale dell'undicesimo capitolo, con Liu Kang come nuova divinità.

Dettagli che finora sono stati tenuti gelosamente segreti da NetherRealm e Warner Bros, ma che in realtà potrebbero essere finiti online già da un anno: su ResetEra viene infatti segnalato il post di un misterioso leaker su Reddit, in cui vengono svelati gli eventi più importanti della trama.

Naturalmente non faremo alcuno spoiler in questo articolo e non sveleremo quelle che potrebbero essere le novità, ma potete consultare uno screenshot del post integrale — rimosso dopo aver attirato l'attenzione di diversi curiosi nelle scorse ore — al seguente indirizzo.

Basterebbe però segnalare che il post ha confermato correttamente l'esordio dei Kameo — vera novità della serie con un elevato potenziale di gameplay, come vi spiegammo nel nostro provato — e perfino il nuovo rapporto tra Sub-Zero e Scorpion, confermato solo recentemente sul sito ufficiale.

Il leak confermerebbe di conseguenza anche il ritorno di diversi personaggi storici, incluso il finale della storia e perfino una possibile modalità simile al World of Light di Super Smash Bros. Ultimate — anche se in quest'ultimo caso, il leaker ammette che potrebbe essere cancellata nella versione completa, dato che era maggiormente soggetta a cambiamenti e in fase embrionale al momento del leak.

L'aspetto più clamoroso è che l'indiscrezione era stata pubblicata lo scorso anno, prima ancora che il gioco fosse annunciato ufficialmente, e che il leaker era più che consapevole che non sarebbe stato creduto «fino al 2023».

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di consultare il web facendo moltissima attenzione, dato che potreste incappare in leak della storia, da sempre un punto di forza per la saga.

Probabilmente dovremo aspettare l'arrivo di un nuovo trailer gameplay per scoprire quante di queste informazioni si riveleranno esatte: Ed Boon ha già anticipato che il prossimo filmato svelerà tantissimi Kombattenti.

Grazie allo Stress Test condotto negli scorsi giorni, abbiamo anche avuto una conferma importante per chi ama disconnettersi prima della fine di un incontro: anche Mortal Kombat 1 punirà i Rage Quit con le sue Quitality.