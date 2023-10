Mortal Kombat 1 in prima persona rende le Fatality ancora più cruente, grazie ai fan

La saga di Mortal Kombat non è certamente adatta a chi non è in grado di apprezzare la vista del sangue e di folli e cruenti mutilazioni: pur non essendo forse così votate alla violenza gratuita rispetto al passato, anche le Fatality di Mortal Kombat 1 non rinunciano mai a una "sana" dose di brutalità, rispettando pienamente la tradizione.

L'ultimo Kapitolo della serie (che trovate già in offerta su Amazon) ci ha permesso di scoprire una nuova storia grazie all'ultimo reboot temporale, senza però rinunciare a un gameplay ancora più spettacolare e violento.

Alcuni fan hanno però già deciso di andare addirittura oltre, realizzando un'interessante mod per trasformare Mortal Kombat 1 in un picchiaduro in prima persona: come riportato da Dexerto, questo ci permette non solo di sferrare alcune delle mosse speciali più celebri, ma anche e soprattutto di ammirare le Fatality da un punto di vista più coinvolgente.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, ma il modder e content creator ermaccer ha già mostrato una intrigante anteprima nel suo ultimo video che allegheremo di seguito, concentrandosi in particolar modo sulle Fatality di Johnny Cage.

Ovviamente, dobbiamo avvisarvi di non guardare il video in alcun modo se, come già accennato in precedenza, non siete affatto appassionati della violenza proposta nella saga:

Come potete osservare voi stessi, la mod ci offre la possibilità di vivere le Fatality in prima persona, lasciandoci scoprire che cosa si prova a uccidere il nostro avversario nei modi più assurdi e cruenti immaginabili.

L'unico piccolo problema di questa mod sembra emergere durante le prese: ermaccer spiega che il controllo della telecamera viene automaticamente assegnato ai Kameo, motivo per il quale vedremo la visuale resettarsi per appena un secondo durante tali mosse.

Questa aggiunta sarà inclusa nell'apposita mod MK1Hook, che potete consultare al seguente indirizzo ufficiale: al momento non è ancora disponibile, ma l'autore promette che sarà introdotta nel prossimo update in arrivo.

Non è la prima volta che i fan intervengono per introdurre migliore in Mortal Kombat 1: anche prima del day-one era già stata resa disponibile una mod per rendere "next-gen" le Fatality e i Fatal Blow.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che NetherRealm è al lavoro per sistemare tutti i bug riscontrati: dopo averne già sistemati molti nell'ultima patch, da oggi dovrebbe essere stato risolto definitivamente il bizzarro errore che dava un vantaggio al giocatore 1.