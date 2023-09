Mortal Kombat 1 è uno spasso, ma i fan hanno una critica importante

Da poche ore è ufficialmente disponibile per tutti i fan Mortal Kombat 1, l'atteso reboot temporale della saga che prosegue gli eventi narrati nel precedente episodio, proponendo però eventi e personaggi ben diversi da come li ricordavamo.

L'ultimo capitolo di NetherRealm (trovate la bellissima Kollector's Edition su Amazon) è riuscito a evolvere il gameplay nella giusta direzione, proponendo uno stile di gioco fresco per i neofiti ma anche familiare e competitivo per i fan storici.

E anche se la narrazione ha i suoi alti e bassi — come vi abbiamo spiegato nella nostra videorecensione — i Kombattimenti si sono rivelati più soddisfacenti che mai, con un'ampia dose di brutalità e Kombo tutte da scoprire. Se non fosse per una piccola mancanza, già presente in MK11 e che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.

Come segnalato da ComicBook, si stanno infatti diffondendo nuovamente le critiche per l'impossibilità di cambiare il costume dei propri personaggi direttamente dalla schermata di selezione: un problema non da poco se si gioca in multiplayer locale o se, più semplicemente, si vogliono provare più aspetti cosmetici diversi velocemente.

Ricordiamo infatti che, una volta sbloccati nuove colorazioni, costumi e accessori da equipaggiare, l'unico modo per cambiare il nostro aspetto sarà quello di dirigersi nell'apposito menù di personalizzazione, così da farlo diventare un costume definitivo.

Eppure, molti giocatori amano variare il proprio aspetto in base alle situazioni e questa feature di Mortal Kombat 1 non lo rende possibile cambiarlo al volo: difficile immaginare che saranno implementate modifiche, considerando che un sistema simile era già stato adottato nell'episodio precedente, ma ci auguriamo che il feedback dei fan possa essere quantomeno preso in considerazione.

In compenso, se su next-gen e PC si è comunque rivelato un picchiaduro eccellente, i fan su Switch hanno ben poche ragioni per sorridere: la versione Switch si è rivelata molto inferiore alle attese, diventando protagonista di divertenti meme.

E come se tutto ciò non bastasse, mancano perfino le Invasioni al lancio, una delle novità più apprezzate di questa nuova edizione.