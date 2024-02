Mortal Kombat 1, ecco quando arrivano cross-play e Peacemaker

Mortal Kombat 1 è finalmente pronto per il suo prossimo aggiornamento ufficiale, uno dei più attesi dalla community: non solo verrà infatti introdotto il terzo personaggio DLC del Kombat Pack, ovvero Peacemaker, ma sarà anche introdotta una delle feature più richieste fin dal lancio.

Stiamo parlando naturalmente del cross-play: dopo una lunghissima attesa, presto potrete finalmente Kombattere con i vostri amici con versioni diverse.

Advertisement

I fan con la versione PS5 (che trovate su Amazon) potranno dunque scontrarsi con i giocatori su Xbox Series X|S e PC. Le versioni Switch invece, per comprensibili limiti tecnici, potranno continuare a giocare solo con altri giocatori Nintendo.

Con un post ufficiale pubblicato su X, NetherRealm ha confermato che l'aggiornamento sarà disponibile dal prossimo 28 febbraio: la patch permetterà di scoprire una nuova Stagione e di accedere a Peacemaker come nuovo Kombattente giocabile.

Tecnicamente nel post gli sviluppatori non hanno accennato al cross-play, ma il team aveva già fatto sapere che sarebbe arrivato con l'update di febbraio: se non sono emersi ulteriori imprevisti, la feature più richiesta dai fan dovrebbe finalmente essere disponibile.

Un peccato che il team abbia messo a punto il cross-play solo dopo l'uscita di Tekken 8, considerando che sicuramente molti giocatori avranno già deciso di provare il picchiaduro di Bandai Namco, ma magari questa patch riuscirà a convincerli a dare una seconda chance al torneo più brutale del mondo.

Ironicamente, molti fan stanno sfruttando proprio le personalizzazioni di Tekken 8 per trasformarlo proprio in Mortal Kombat, forse per mitigare l'assenza di nuove patch.

Non è stata tuttavia ancora annunciata la data d'uscita di un nuovo personaggio Kameo: probabilmente verrà svelata solo in seguito, come accaduto con Khameleon durante la scorsa stagione.

Il prossimo personaggio DLC scaricabile dovrebbe essere Ermac, previsto per la prossima primavera, ma per il momento potremo segnare sul calendario il 28 febbraio per scoprire l'antieroe interpretato da John Cena.